Бесплатная флюорография в Одессе: где пройти обследование

Прохождение флюорографии. Фото: google

В городских медицинских учреждениях Одессы 21 сентября 2023 состоится День профилактики и раннего выявления туберкулеза. Каждый желающий сможет пройти бесплатное профилактическое флюорографическое обследование.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Профилактическая флюорография позволяет вовремя выявить туберкулез, злокачественные новообразования и другие опасные болезни легких. Раннее выявление и своевременное начало лечения способствуют полному выздоровлению человека.

Где пройти бесплатное обследование

1. Центр первичной медико-санитарной помощи №2

пров. Обсерваторный, 8, 2 этаж, каб. №21, с 8.00 до 15.00;

ул. Пастера, 56, 2-й этаж, каб. №27, с 8.00 до 15.00.

2. Консультативно-диагностический центр №6

ул. Марш. Говорова, 26а, 6 этаж, каб. №608, с 8.00 до 15.00;

ул. Торговая 29/31, 3-й этаж, каб. №324, с 8.00 до 15.00.

3. Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 1-й этаж, каб. №112, с 8.00 до 15.00.

4. Консультативно-диагностический центр №29

ул. Ак. Заболотного, 32а, 1-й этаж, каб. №8, с 8.00 до 18.00.

5. Консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1

ул. Болгарская, 38, 7 этаж, каб. №718, с 8.00 до 14.00;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 3-й этаж, каб. №54, с 8.30 до 14.30.

6. Консультативно-диагностический центр городской больницы №5

ул. Троицкая, 38, 2 этаж, флюорографический кабинет, с 8.00 до 15.00.

Зачем нужно делать флюорографию раз в год

Даже если вы не относитесь к группе риска, врачи рекомендуют проходить флюорографию раз в год. Делать это нужно прежде всего с целью диагностирования на ранних стадиях злокачественных опухолей легких, туберкулеза и других опасных заболеваний. Как известно, лечить заболевание на ранних этапах всегда легче. Кроме того, с помощью этого метода можно определить изменения в легочных тканях, наличие спаек и фиброзов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса, получивший название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций. Штамм "Пирола" может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.