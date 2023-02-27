Бій за Крим пройде за новим сценарієм — Гуменюк
Контрнаступ на тимчасово окупований Крим — подія яку чекають всі українці. Втім, легко півострів віддавати не будуть, однак сам бій буде відбуватись не за Донецьким сценарієм.
Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
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"Я не думаю, що так легко віддадуть Крим, як ми могли б розраховувати. Але те, що таких запеклих боїв не буде — це більш вірогідно. Скоріш за все, битва залишиться за Донеччиною та Луганщиною, а Крим пройде по іншому сценарію. Але наскільки ми креативно підходимо до розв'язання бойових задач, так само і ворог намагається вишукувати нову тактику", — розповіла вона.
Речниця ОК "Південь" додала, що військові вже працюють над тим, щоб логістика рф була уражена.Таку методику вже випробували наші захисники й вона працює та знесилює ворога.
Нагадаємо, на території лівобережної, окупованої росіянами частини Херсонської області зафіксована втеча колаборантів. "Адміністрація" регіону оголосила добровільну евакуацію в Крим.
Тим часом заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз наголосив, що Україна має міжнародно визнане право звільняти свої території, які окуповані рф.
Зазначимо, радник голови української президентської канцелярії Михайло Подоляк розкритикував чергову ядерну погрозу Дмитра Медведєва. Він фактично звинуватив росіян у лицемірстві.