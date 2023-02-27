Бой за Крым пройдет по новому сценарию, — Гуменюк

Сначала следует освободить Мариуполь

Контрнаступление на временно оккупированный Крым — событие, которое ждут все украинцы. Впрочем, легко остров отдавать не будут, однако сам бой будет происходить не по Донецкому сценарию.

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать. Но то, что таких ожесточенных боев не будет — это вероятно. Скорее всего, битва останется за Донбасом и Луганщиной, а Крым пройдет по другому сценарию. Но насколько мы креативно подходим к решению боевых задач, так и враг пытается выискивать новую тактику", — рассказала она.

Представитель ОК "Юг" добавила, что военные уже работают над тем, чтобы логистика россии была поражена. Такую методику уже опробовали наши защитники и она работает и обессиливает врага.

Напомним, на территории левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области зафиксирован бегство коллаборантов. "Администрация" региона объявила добровольную эвакуацию в Крым.

Между тем, заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подчеркнул, что Украина имеет международно признанное право освобождать свои территории, которые оккупированы в рф.

Отметим, советник главы украинской президентской канцелярии Михаил Подоляк подверг критике очередную ядерную угрозу Дмитрия Медведева. Он фактически обвинил россиян в лицемерии.