Бой за Крым пройдет по новому сценарию, — Гуменюк
Контрнаступление на временно оккупированный Крым — событие, которое ждут все украинцы. Впрочем, легко остров отдавать не будут, однако сам бой будет происходить не по Донецкому сценарию.
Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать. Но то, что таких ожесточенных боев не будет — это вероятно. Скорее всего, битва останется за Донбасом и Луганщиной, а Крым пройдет по другому сценарию. Но насколько мы креативно подходим к решению боевых задач, так и враг пытается выискивать новую тактику", — рассказала она.
Представитель ОК "Юг" добавила, что военные уже работают над тем, чтобы логистика россии была поражена. Такую методику уже опробовали наши защитники и она работает и обессиливает врага.
Напомним, на территории левобережной, оккупированной россиянами части Херсонской области зафиксирован бегство коллаборантов. "Администрация" региона объявила добровольную эвакуацию в Крым.
Между тем, заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подчеркнул, что Украина имеет международно признанное право освобождать свои территории, которые оккупированы в рф.
Отметим, советник главы украинской президентской канцелярии Михаил Подоляк подверг критике очередную ядерную угрозу Дмитрия Медведева. Он фактически обвинил россиян в лицемерии.