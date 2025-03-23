Конфлікт із ТЦК у місті Білгород-Дністровський: офіційний коментар

Військові ТЦК розмовляють з чоловіком. Фото ілюстративне: facebook.com/lvivobltck

У місті Білгород-Дністровський, що на Одещині, вчора стався інцидент за участю представників територіального центру комплектування (ТЦК), поліції та місцевого мешканця. Відео з події швидко поширилося соцмережами, виявилося, що затриманий перебував у розшуку.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Бійка з ТЦК на Одещині

За їхньою інформацією, 22 березня в місті Білгород-Дністровський представники ТЦК спільно з Національною поліцією проводили перевірку військово-облікових документів. Під час встановлення особи з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Побачивши військових, громадянин двічі намагався втекти, що й стало причиною конфлікту.

"Замість сприяння встановленню обставин, він двічі намагався втекти, що призвело до інциденту, зафіксованого на боді-камерах правоохоронців. Після проведення роз'яснювальної роботи з цивільним населенням представниками Національної поліції України, громадянин був доставлений нарядом ГРПП до Білгород-Дністровського РТЦК та СП", — повідомили в ТЦК.

На опублікованому в соцмережах видно, як люди у військові формі силоміць намагаються заштовхати чоловіка в автобус. Унаслідок цього і почалась штовханина. На захист затриманого стали місцеві.

У пресслужбі ТЦК нагадали, що військовий облік є обов’язковим, а його порушення тягне за собою відповідальність. Відомство закликало громадян до правової свідомості та співпраці з силовими структурами.

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