Конфликт с ТЦК в городе Белгород-Днестровский: официальный комментарий

Военные ТЦК разговаривают с мужчиной. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck

В городе Белгород-Днестровский Одесской области вчера произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК), полиции и местного жителя. Видео с события быстро распространилось по соцсетям, оказалось, что задержанный находился в розыске.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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Драка с ТЦК в Одесской области

По их информации, 22 марта в городе Белгород-Днестровский представители ТЦК совместно с Национальной полицией проводили проверку военно-учетных документов. При установлении личности выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации. Увидев военных, гражданин дважды пытался убежать, что и стало причиной конфликта.

"Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался убежать, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей. После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Национальной полиции Украины, гражданин был доставлен нарядом ГРПП в Белгород-Днестровский РТЦК и СП", — сообщили в ТЦК.

На опубликованном в соцсетях видно, как люди в военной форме силой пытаются затолкать мужчину в автобус. В результате этого и началась потасовка. На защиту задержанного стали местные.

В пресс-службе ТЦК напомнили, что воинский учет является обязательным, а его нарушение влечет за собой ответственность. Ведомство призвало граждан к правовой сознательности и сотрудничеству с силовыми структурами.

Напомним, мы сообщали, что делать, если бронирование отменили. Также писали, что делать и куда обращаться украинцам, если им было отказано в отсрочке.