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Бійців ДСНС добровільно-примусово мобілізують, — нардеп

3 червня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Олексій Гончаренко розповів про проблеми з мобілізацією ДСНС
Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Олексй Гончаренко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про проблеми з мобілізацією в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За його словами, бійців ДСНС начебто добровільно, а насправді примусово, записують у бригаду "Лють".

Про це в етері Ранок.LIVE розповів  народний депутат Олексій Гончаренко.
 

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Лист від МВС

За словами нардепа, по відомствах Міністерства внутрішніх справ було розіслано лист від заступника міністра економіки. В ньому йшлося про можливість бронювання до 50% особового складу ДСНС. Відтак, іншу половину пожежників можуть мобілізувати.

"Їх (бійців ДСНС. — Ред.) де-юре добровільно, а в реальності — примусово, записують сьогодні в бригаду "Лють". Там фактично вимагають, щоб вони добровільно туди записалися. Якщо вони відмовляються — погрожують звільненням", — зазначив Олексій Гончаренко.

Потреба в бронюванні

Через постійні обстріли потреба в роботі надзвичайників значно зросла порівняно з мирним часом. Досвідчених рятувальників важко замінити, тому бронювання для ДСНС є необхідним.

"Працівників ДСНС треба бронювати сто відсотків — це факт. Проте таке бронювання може і не спрацювати, якщо продовжиться ця добровільно-примусова історія", —  зазначив нардеп.

Також Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання від мобілізації. За його словами, якщо це просто відкуп грошима, то це катастрофа.

військовий призов
ДСНС
мобілізація
бронювання
Одеса
рятувальники
Одеська область
Новини Одеси
Олексій Гончаренко

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