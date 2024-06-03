Олексій Гончаренко розповів про проблеми з мобілізацією ДСНС

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Олексй Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про проблеми з мобілізацією в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За його словами, бійців ДСНС начебто добровільно, а насправді примусово, записують у бригаду "Лють".

Про це в етері Ранок.LIVE розповів народний депутат Олексій Гончаренко.



Читайте також:

Лист від МВС

За словами нардепа, по відомствах Міністерства внутрішніх справ було розіслано лист від заступника міністра економіки. В ньому йшлося про можливість бронювання до 50% особового складу ДСНС. Відтак, іншу половину пожежників можуть мобілізувати.

"Їх (бійців ДСНС. — Ред.) де-юре добровільно, а в реальності — примусово, записують сьогодні в бригаду "Лють". Там фактично вимагають, щоб вони добровільно туди записалися. Якщо вони відмовляються — погрожують звільненням", — зазначив Олексій Гончаренко.

Потреба в бронюванні

Через постійні обстріли потреба в роботі надзвичайників значно зросла порівняно з мирним часом. Досвідчених рятувальників важко замінити, тому бронювання для ДСНС є необхідним.

"Працівників ДСНС треба бронювати сто відсотків — це факт. Проте таке бронювання може і не спрацювати, якщо продовжиться ця добровільно-примусова історія", — зазначив нардеп.



Також Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання від мобілізації. За його словами, якщо це просто відкуп грошима, то це катастрофа.