Алексей Гончаренко рассказал о проблемах с мобилизацией ГСЧС

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Алексей Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лють".

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Письмо от МВД

По словам нардепа, по ведомствам Министерства внутренних дел было разослано письмо от замминистра экономики. В нем говорилось о возможности бронирования до 50% личного состава ГСЧС. Следовательно, другую половину пожарных могут мобилизовать.

"Их (бойцов ГСЧС. — Ред.) де-юре добровольно, а в реальности — принудительно, записывают сегодня в бригаду "Лють". Там фактически требуют, чтобы они добровольно туда записались. Если они отказываются — угрожают увольнением", — отметил Алексей. Гончаренко.

Потребность в бронировании

Из-за постоянных обстрелов потребность в работе чрезвычайников значительно возросла по сравнению с мирным временем. Опытных спасателей трудно заменить, поэтому бронирование для ГСЧС необходимо.

"Работников ГСЧС нужно бронировать сто процентов — это факт. Однако такое бронирование может и не сработать, если продолжится эта добровольно-принудительная история", — отметил нардеп.



Также народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования от мобилизации. По его словам, если это просто откуп деньгами, это катастрофа.