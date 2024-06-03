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Бойцов ГСЧС добровольно-принудительно мобилизуют, — нардеп

3 июня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Алексей Гончаренко рассказал о проблемах с мобилизацией ГСЧС
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Алексей Гончаренко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лють".

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Письмо от МВД

По словам нардепа, по ведомствам Министерства внутренних дел было разослано письмо от замминистра экономики. В нем говорилось о возможности бронирования до 50% личного состава ГСЧС. Следовательно, другую половину пожарных могут мобилизовать.

"Их (бойцов ГСЧС. — Ред.) де-юре добровольно, а в реальности — принудительно, записывают сегодня в бригаду "Лють". Там фактически требуют, чтобы они добровольно туда записались. Если они отказываются — угрожают увольнением", — отметил Алексей. Гончаренко.

Потребность в бронировании

Из-за постоянных обстрелов потребность в работе чрезвычайников значительно возросла по сравнению с мирным временем. Опытных спасателей трудно заменить, поэтому бронирование для ГСЧС необходимо.

"Работников ГСЧС нужно бронировать сто процентов — это факт. Однако такое бронирование может и не сработать, если продолжится эта добровольно-принудительная история", — отметил нардеп.

Также народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования от мобилизации. По его словам, если это просто откуп деньгами, это катастрофа.

военный призыв
ГСЧС
мобилизация
бронирование
Одесса
спасатели
Одесская область
Новости Одессы
Алексей Гончаренко

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