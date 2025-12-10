Горностай у Нижньодністровському парку став білим без снігу

Біле хутро без зими — на Одещині клімат губить горностая
На Одещині у нацпарку сфотографували горностая, який став білим у розпал безсніжної зими. Таке линяння було природною маскувальною адаптацією, але тепер робить тварину легкою здобиччю.
Про це повідомили у Нижньодністровському нацпарку.
Горностай змінив окрас
Там повідомили, що співробітники Нижньодністровського нацпарку зафіксували горностая, що перелиняв у традиційне біле зимове хутро. Раніше в цей час територія була вкрита снігом, і тварина зливалася з довкіллям. Проте тепер зими теплі та малосніжні, тож яскравий білий окрас робить його помітним на темній землі.
Екологи пояснили, що линяння у горностая залежить не від температури, а від довжини світлового дня. Через це тварина продовжує переходити на зимове хутро за внутрішнім біологічним ритмом, який не відповідає новим кліматичним умовам.
Як це впливає на виживання виду
Фахівці кажуть, що колір хутра є ключовим захистом горностая від хижаків. Без снігу захисна функція зникає, а ризики зростають. У таких умовах у виду фактично два шляхи виживання: міграція у райони зі стійким сніговим покривом або еволюційна зміна — поступова втрата сезонного білого линяння.
Другий шлях може зайняти сотні поколінь, тому тварини вже зараз змінюють поведінку: більше активні вночі, тримаються укриттів і рідше виходять на відкриті ділянки. Це допомагає, але не компенсує втрати природного маскування.
