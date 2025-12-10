Відео
Головна Одеса Біле хутро без зими — на Одещині клімат губить горностая

Біле хутро без зими — на Одещині клімат губить горностая

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 16:26
Горностай у Нижньодністровському парку став білим без снігу
Горностай в траві. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині у нацпарку сфотографували горностая, який став білим у розпал безсніжної зими. Таке линяння було природною маскувальною адаптацією, але тепер робить тварину легкою здобиччю.

Про це повідомили у Нижньодністровському нацпарку.

Біле хутро без зими — на Одещині клімат губить горностая - фото 1
Горностай змінив окрас. Фото: Нижньодністровський нацпарк

Горностай змінив окрас

Там повідомили, що співробітники Нижньодністровського нацпарку зафіксували горностая, що перелиняв у традиційне біле зимове хутро. Раніше в цей час територія була вкрита снігом, і тварина зливалася з довкіллям. Проте тепер зими теплі та малосніжні, тож яскравий білий окрас робить його помітним на темній землі.

Екологи пояснили, що линяння у горностая залежить не від температури, а від довжини світлового дня. Через це тварина продовжує переходити на зимове хутро за внутрішнім біологічним ритмом, який не відповідає новим кліматичним умовам.

Біле хутро без зими — на Одещині клімат губить горностая - фото 2
Горностай ховається в траві. Фото: Нижньодністровський нацпарк

Як це впливає на виживання виду

Фахівці кажуть, що колір хутра є ключовим захистом горностая від хижаків. Без снігу захисна функція зникає, а ризики зростають. У таких умовах у виду фактично два шляхи виживання: міграція у райони зі стійким сніговим покривом або еволюційна зміна — поступова втрата сезонного білого линяння.

Другий шлях може зайняти сотні поколінь, тому тварини вже зараз змінюють поведінку: більше активні вночі, тримаються укриттів і рідше виходять на відкриті ділянки. Це допомагає, але не компенсує втрати природного маскування.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження спостерігають помітне зростання чисельності диких тварин. Там також помітили рідкісних коней Пржевальського.  

клімат тварини природа Одеська область парки Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
