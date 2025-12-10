Видео
Белый мех без зимы — на Одесчине климат губит горностая

Белый мех без зимы — на Одесчине климат губит горностая

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 16:26
Горностай в Нижнеднестровском парке стал белым без снега
Горностай в траве. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области в нацпарке сфотографировали горностая, который стал белым в разгар бесснежной зимы. Такая линька была естественной маскировочной адаптацией, но теперь делает животное легкой добычей.

Об этом сообщили в Нижнеднестровском нацпарке.

Біле хутро без зими — на Одещині клімат губить горностая - фото 1
Горностай изменил окрас. Фото: Нижнеднестровский нацпарк

Горностай изменил окрас

Там сообщили, что сотрудники Нижнеднестровского нацпарка зафиксировали горностая, который перелинял в традиционный белый зимний мех. Ранее в это время территория была покрыта снегом, и животное сливалось с окружающей средой. Однако теперь зимы теплые и малоснежные, поэтому яркий белый окрас делает его заметным на темной земле.

Экологи объяснили, что линька у горностая зависит не от температуры, а от длины светового дня. Поэтому животное продолжает переходить на зимний мех по внутреннему биологическому ритму, который не соответствует новым климатическим условиям.

Біле хутро без зими — на Одещині клімат губить горностая - фото 2
Горностай прячется в траве. Фото: Нижнеднестровский нацпарк

Как это влияет на выживание вида

Специалисты говорят, что цвет меха является ключевой защитой горностая от хищников. Без снега защитная функция исчезает, а риски возрастают. В таких условиях у вида фактически два пути выживания: миграция в районы с устойчивым снежным покровом или эволюционное изменение - постепенная потеря сезонной белой линьки.

Второй путь может занять сотни поколений, поэтому животные уже сейчас меняют поведение: больше активны ночью, держатся укрытий и реже выходят на открытые участки. Это помогает, но не компенсирует потери естественной маскировки.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдают заметный рост численности диких животных. Там также заметили редких лошадей Пржевальского.

климат животные природа Одесская область парки Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
