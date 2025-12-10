Горностай в Нижнеднестровском парке стал белым без снега

Белый мех без зимы — на Одесчине климат губит горностая
В Одесской области в нацпарке сфотографировали горностая, который стал белым в разгар бесснежной зимы. Такая линька была естественной маскировочной адаптацией, но теперь делает животное легкой добычей.
Об этом сообщили в Нижнеднестровском нацпарке.
Горностай изменил окрас
Там сообщили, что сотрудники Нижнеднестровского нацпарка зафиксировали горностая, который перелинял в традиционный белый зимний мех. Ранее в это время территория была покрыта снегом, и животное сливалось с окружающей средой. Однако теперь зимы теплые и малоснежные, поэтому яркий белый окрас делает его заметным на темной земле.
Экологи объяснили, что линька у горностая зависит не от температуры, а от длины светового дня. Поэтому животное продолжает переходить на зимний мех по внутреннему биологическому ритму, который не соответствует новым климатическим условиям.
Как это влияет на выживание вида
Специалисты говорят, что цвет меха является ключевой защитой горностая от хищников. Без снега защитная функция исчезает, а риски возрастают. В таких условиях у вида фактически два пути выживания: миграция в районы с устойчивым снежным покровом или эволюционное изменение - постепенная потеря сезонной белой линьки.
Второй путь может занять сотни поколений, поэтому животные уже сейчас меняют поведение: больше активны ночью, держатся укрытий и реже выходят на открытые участки. Это помогает, но не компенсирует потери естественной маскировки.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдают заметный рост численности диких животных. Там также заметили редких лошадей Пржевальского.
