Біля окупованого Севастополя вночі лунали вибухи

Козача бухта. Фото: росЗМІ

Вчора ввечері до тимчасово окупованого Криму завітала "бавовна". У Козачій бухті, що біля Севастополя, вибухнув склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МО України.

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За інформацією розвідників, свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєприпасів.

Своєю чергою окупаційні ЗМІ повідомляли, що у районі все спокійно та біля Козачої бухти тривають "заходи з бойової підготовки з нічними стрільбами".

У ГУР зазначають, що в районі бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту росіян.

Вибухи у Криму

24 липня, так званий російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що над півостровом сили ППО та засоби РЕБ збили 11 безпілотників "противника". Влучення відбулося у склад боєприпасів росіян у Джанкойському районі. На складі боєприпасів була знищена партія протикорабельних ракет "Онікс".

22 липня гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника на Красногвардійський район. Внаслідок цього сталася детонація на складі боєприпасів. У Криму зупинили рух залізниці та оголосили евакуацію.

Нагадаємо, удар по Кримському мосту є дуже суттєвим для Росії. Міст є важливим об'єктом для керівництва РФ, тому його пошкодження є "болючим".