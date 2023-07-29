У оккупированного Севастополя ночью раздавались взрывы

Казачья бухта. Фото: росСМИ

Вчера вечером временно оккупированный Крым посетил "хлопок". В Казачьей бухте возле Севастополя разразился склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.

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По информации разведчиков, свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов.

В свою очередь оккупационные СМИ сообщали, что в районе все спокойно и возле Казачьей бухты продолжаются "мероприятия по боевой подготовке с ночными стрельбами".

В ГУР отмечают, что в районе бухты сейчас дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном составе" боекомплекта россиян.

Взрывы в Крыму

24 июля, так называемый российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом силы ПВО и средства РЭБ сбили 11 беспилотников "противника". Попадание произошло в состав боеприпасов россиян в Джанкойском районе. В составе боеприпасов была уничтожена партия противокорабельных ракет "Оникс".

22 июля гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотника на Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. В Крыму остановили движение железной дороги и объявили эвакуацию.

Напомним, удар по Крымскому мосту очень существенный для России. Мост является важным объектом для руководства РФ, поэтому его повреждение является "болезненным".