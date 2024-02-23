Більша частина одеситів залишилась без світла у п'ятницю — перелік адрес

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 23 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Педагогічна, 11–19;

Пров. Педагогічний, 3А;

Пров. Гвоздичний, 4;

Святослава Ріхтера, 110 – 124, 148 А;

Балківська, 139А, 143А;

Гастело, 54 – 167А.

Північний РЕМ:

Пров. Людмили Гінзбург, 5 – 27, 29 – 43;

Пров. Оранжерейний, 18 – 43А;

Хуторська, 15 – 71, 86, 95-105;

Ак. Панкратової, 16 – 61;

Хавкіна, 1 - 13, 17 – 51;

Пров. Цементний, 1 – 17;

Котляревського, 1 -23;

Кругова, 1 –17, 38 – 58;

Геологічна, 9, 9А, 23А;

Степова, 1 – 31;

Пров. Хуторський, 1 – 29;

Пров. Шебелинський, 13 – 27;

Пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Вул. Люстдорфська дорога, 146, 148, 152, 179 – 240;

Довга, 23 – 98, 121;

Офіцерська, 1 – 38;

Семена Яхненка, 2- 47;

Пров. 1-й Офіцерський, 1 – 15;

Пров. Ліверпульський, 1 – 7;

Пров. Рибальський, 2 – 6;

Абрикосова, 1 – 43;

Горіхова, 1 – 90, 194;

Дубовий Гай, 3/корп.1, 3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41;

Макаренка, 22 – 26;

Вул. Тімірязєва, 1 – 66, 73 – 75уч17в/117;

Пров. 1-й Тепличний, 1 – 5;

Пров. 1-й Тимірязєва, 1, 2, 5;

Пров. Дружний, 1 – 20;

Пров. Тімірязєва, 6 -8, 49, 49а, 62;

Писарева, 1 – 28;

Псковська, 3 – 19;

Рибальська, 20;

Рівності, 196;

Пров. 2-й Сирітський, 1 – 4;

Пров. 2-й Тепличний, 2 – 10;

Пров. Лінійний, 1 – 6;

Пров. Люстдорфський, 1 – 9;

Пров. Псковський, 1 – 9;

Пров. Тепличний, 1;

Пров. Чорноморський, 3, 5;

Пров. 2-й Офіцерський, 2 – 10;

Пров. 1-й Сирітський, 1 – 9;

Пров. Сирітський, 1, 5А;

Пров. Смілий, 1 – 16;

Академіка Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67Б, 82;

Зелена, 8 – 82;

Трамвайна, 1 – 24;

Тролейбусна, 1 – 42;

Пров. Вишневий, 46 – 50;

Пров. Електричний, 4а,4б;

Пров. Трамвайний, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою.

Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінною.

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