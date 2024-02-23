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Більша частина одеситів залишилась без світла у п'ятницю — перелік адрес

23 лютого 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Більша частина одеситів залишилась без світла у п'ятницю — перелік адрес
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 23 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Педагогічна, 11–19;
  • Пров. Педагогічний, 3А;
  • Пров. Гвоздичний, 4;
  • Святослава Ріхтера, 110 – 124, 148 А;
  • Балківська, 139А, 143А;
  • Гастело, 54 – 167А.

Північний РЕМ:

  • Пров. Людмили Гінзбург, 5 – 27, 29 – 43;
  • Пров. Оранжерейний, 18 – 43А;
  • Хуторська, 15 – 71, 86, 95-105;
  • Ак. Панкратової, 16 – 61;
  • Хавкіна, 1 - 13, 17 – 51;
  • Пров. Цементний, 1 – 17;
  • Котляревського, 1 -23;
  • Кругова, 1 –17, 38 – 58;
  • Геологічна, 9, 9А, 23А;
  • Степова, 1 – 31;
  • Пров. Хуторський, 1 – 29;
  • Пров. Шебелинський, 13 – 27;
  • Пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

  • Вул. Люстдорфська дорога, 146, 148, 152, 179 – 240;
  • Довга, 23 – 98, 121;
  • Офіцерська, 1 – 38;
  • Семена Яхненка, 2- 47;
  • Пров. 1-й Офіцерський, 1 – 15;
  • Пров. Ліверпульський, 1 – 7;
  • Пров. Рибальський, 2 – 6;
  • Абрикосова, 1 – 43;
  • Горіхова, 1 – 90, 194;
  • Дубовий Гай, 3/корп.1, 3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41;
  • Макаренка, 22 – 26;
  • Вул. Тімірязєва, 1 – 66, 73 – 75уч17в/117;
  • Пров. 1-й Тепличний, 1 – 5;
  • Пров. 1-й Тимірязєва, 1, 2, 5;
  • Пров. Дружний, 1 – 20;
  • Пров. Тімірязєва, 6 -8, 49, 49а, 62;
  • Писарева, 1 – 28;
  • Псковська, 3 – 19;
  • Рибальська, 20;
  • Рівності, 196;
  • Пров. 2-й Сирітський, 1 – 4;
  • Пров. 2-й Тепличний, 2 – 10;
  • Пров. Лінійний, 1 – 6;
  • Пров. Люстдорфський, 1 – 9;
  • Пров. Псковський, 1 – 9;
  • Пров. Тепличний, 1;
  • Пров. Чорноморський, 3, 5;
  • Пров. 2-й Офіцерський, 2 – 10;
  • Пров. 1-й Сирітський, 1 – 9;
  • Пров. Сирітський, 1, 5А;
  • Пров. Смілий, 1 – 16;
  • Академіка Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67Б, 82;
  • Зелена, 8 – 82;
  • Трамвайна, 1 – 24;
  • Тролейбусна, 1 – 42;
  • Пров. Вишневий, 46 – 50;
  • Пров. Електричний, 4а,4б;
  • Пров. Трамвайний, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою.

Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінною.

Також ми писали, що багато українців наразі вважають за краще використовувати дрова для опалення своїх будинків із вагомих причин. Новини.LIVE розповіли про опалення дровами та скільки коштують дрова в Україні станом на лютий 2024 року.

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