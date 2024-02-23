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Большая часть одесситов осталась без света в пятницу — список адресов

23 февраля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Большая часть одесситов осталась без света в пятницу — список адресов
Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 23 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Педагогическая, 11 – 19;
  • Пер. Педагогический, 3А;
  • Пер. Гвоздичный, 4;
  • Святослава Рихтера, 110 – 124, 148 А;
  • Балковская, 139А, 143А;
  • Гастело, 54 – 167А.

Северный РЭС:

  • Пер. Людмилы Гинзбург, 5 – 27, 29 – 43;
  • Пер. Оранжерейный, 18 – 43А;
  • Хуторская, 15 – 71, 86, 95 – 105;
  • Ак. Панкратовой, 16 – 61;
  • Ховкина, 1 – 13, 17 – 51;
  • Пер. Цементный, 1 – 17;
  • Котляревского, 1 –23;
  • Круговая, 1 –17, 38 – 58;
  • Геологическая, 9, 9А, 23А;
  • Степная, 1 – 31;
  • Пер. Хуторской, 1 – 29;
  • Пер. Шебелинский, 13 – 27;
  • Пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

  • Ул. Люстдорфская дорога, 146, 148, 152, 179 – 240;
  • Долгая, 23 – 98, 121;
  • Офицерская, 1 – 38;
  • Семена Яхненко, 2- 47;
  • Пер. 1-й Офицерский, 1 – 15;
  • Пер. Ливерпульский, 1 – 7;
  • Пер. Рыболовный, 2 – 6;
  • Абрикосовая, 1 – 43;
  • Орехова, 1 – 90, 194;
  • Дубовая Роща, 3/корп.1, 3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41;
  • Макаренко, 22 – 26;
  • Ул. Тимирязева, 1 – 66, 73 – 75уч17в/117;
  • Пер. 1-й Тепличный, 1 – 5;
  • Пер. 1-й Тимирязева, 1, 2, 5;
  • Пер. Дружеский, 1 – 20;
  • Пер. Тимирязева, 6 – 8, 49, 49а, 62;
  • Писарева, 1 – 28;
  • Псковская, 3 – 19;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 196;
  • Пер. 2-й Сиротский, 1 – 4;
  • Пер. 2-й Тепличный, 2 – 10;
  • Пер. Линейный, 1 – 6;
  • Пер. Люстдорфская, 1 – 9;
  • Пер. Псковский, 1-9;
  • Пер. Тепличный, 1;
  • Пер. Черноморский, 3, 5;
  • Пер. 2-й Офицерский, 2 – 10;
  • Пер. 1-й Сиротский, 1 – 9;
  • Пер. Сиротский, 1, 5А;
  • Пер. Смелый, 1 – 16;
  • Академика Гамалии, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67Б, 82;
  • Зеленая, 8 – 82;
  • Трамвайно, 1 – 24;
  • Троллейбусная, 1 – 42;
  • Пер. Вишневый, 46 – 50;
  • Пер. Электрический, 4а, 4б;
  • Пер. Трамвайный, 2

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу.

Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Также мы писали, что многие украинцы предпочитают использовать дрова для отопления своих домов по весомым причинам. Новини.LIVE рассказали об отоплении дровами и сколько стоят дрова в Украине по состоянию на февраль 2024 года.

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