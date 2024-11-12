Мінімальна пенсія в Україні 2025: якою має бути на думку одеситів

Пенсіонер гуляє вулицею. Фото: Новини.LIVE

Державний бюджет наступного року не передбачає підвищення мінімальної пенсії. Виплата залишиться на рівні 2024-го, яка становить 2 725 гривень. Багато хто вважає, що на таку суму неможливо прожити, адже майже половину з неї доведеться віддати за комуналку після підвищення тарифів, решта — на їжу. Але якою має бути прийнятна пенсія у 2025?

Це питання журналісти Новини.LIVE вирішили поставити одеситам.

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Якою має бути пенсія

Абсолютно всі містяни згодні з тим, що мінімальна пенсія в Україні дуже маленька, бо за час війни більшість послуг та цін виросли подекуди більше, ніж на 100%. Водночас соціальні виплати за 3 роки майже не змінилися. Тому, на думку Анни, пенсії мають сягати від 5 тисяч гривень, щоб давати змогу покривати найбазовіші потреби та не "жити надголодь".

"Та пенсія, яка є зараз, абсолютна неприпустима. Як на неї можна вижити? Мені важко сказати точну суму, але точно не менше 5 тисяч", — каже Анна.

Одеситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки й Олександр, проте він назвав найменші суми, про які думав. Чоловік — переселенець з Херсонщини, яких зараз дуже багато, тож розуміє, наскільки важко не тільки пенсіонерам, а й багатьом українцям загалом.

"Я думаю, хоча б 6-7 тисяч має бути пенсія. На менше люди не проживуть. За квартиру треба платити, за комуналку. Я переселенець, тому добре розумію, про що кажу. А якщо Трамп не дасть грошей, то взагалі ніякої пенсії не буде", — зазначає Олександр.

Переселенець Олександр. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось Анна назвала ще трохи більшу суму. Дівчина наголосила, що літні люди потребують великої кількості ліків, щоб підтримувати здоровʼя. Також вона звернула увагу на ціни в магазинах, які з кожною наступною закупкою стають все вищими.

"Для пенсіонерів з їхніми хворобами, то тисяч 8, мабуть. В нас такі високі ціни зараз на все базове: комуналка, продукти, ліки. А ще ж вітаміни потрібні", — додає Анна.

Одеситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Пенсія для комфортного життя

Водночас частина одеситів вважає, що навіть мінімальна пенсія має бути набагато більшою. Так, Наталя каже, що вона повинна стартувати від 10 тисяч гривень. До того ж, жінка додає, що це цілком можливо зробити, забравши частину пенсій у депутатів та суддів.

"Хоча б 10 тисяч, бо літнім людям зараз дуже важко. Потрібно саме 10, я думаю, бо 5 покривають лише мінімальні потреби", — вважає Наталя.

Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але Галина Іванівна розповідає, що живе на пенсію вже більше 20 років. І без допомоги рідних не вижила б, додає жінка. Тому вона вважає, що пенсія має бути більшою майже вдесятеро, щоб літні люди не залежали від молодих та могли насолоджуватися життям.

"Важко сказати, хоча б тисяч 12. Комунальні послуги дуже дорогі, продукти все більше і більше коштують", — підсумовує Галина Іванівна.

Одеситка Галина Іванівна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Останнє підвищення пенсії в Україні було у березні цього року. Тоді вона виросла на 8%. Це невелика сума, проте частково допомогла пенсіонерам. Хоча сьогодні навіть це підвищення вже з'їла інфляція, і ціни продовжують зростати. Якщо ситуація не зміниться, то кількість людей, які живуть за межею бідності в нашій країні, різко збільшиться. Проте люди впевнені, що пенсії можна зробити вищими, якщо зменшити доходи депутатів.

Раніше ми писали, що отримання пенсійного посвідчення є важливим кроком для пенсіонерів в Україні. Воно не тільки підтверджує право на виплати, а й дає доступ до соціальних послуг та пільг.

Також ми розповідали, що уряд планує реформувати систему виплат пенсій для держслужбовців і силовиків. Адже на їх забезпечення державою витрачається більше грошей, ніж на освіту.