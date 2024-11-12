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Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

12 ноября 2024 14:18
Рвачова Анастасия - редактор
Минимальная пенсия в Украине 2025: какой должна быть по мнению одесситов
Пенсионер гуляет по улице. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Государственный бюджет в следующем году не предусматривает повышения минимальной пенсии. Выплата останется на уровне 2024-го, которая составляет 2 725 гривен. Многие считают, что на такую сумму невозможно прожить, ведь почти половину из нее придется отдать за коммуналку после повышения тарифов, остальные — на еду. Но какой должна быть приемлемая пенсия в 2025 году?

Этот вопрос журналисты Новини.LIVE решили задать одесситам.

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Какой должна быть пенсия

Абсолютно все горожане согласны с тем, что минимальная пенсия в Украине очень маленькая, потому что за время войны большинство услуг и цен выросли местами больше, чем на 100%. В то же время социальные выплаты за 3 года почти не изменились. Поэтому, по мнению Анны, пенсии должны достигать 5 тысяч гривен, чтобы была возможность покрывать самые базовые нужды и не "жить впроголодь".

"Та пенсия, которая есть сейчас, абсолютно недопустима. Как на нее можно выжить? Мне трудно сказать точную сумму, но точно не менее 5 тысяч", — говорит Анна.

Одесситка Анна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожее мнение и у Александра, однако он назвал самые маленькие суммы, о которых думал.

"Я думаю, хотя бы 6-7 тысяч должна быть пенсия. На меньшее люди не проживут. За квартиру надо платить, за коммуналку. Я переселенец, поэтому хорошо понимаю, о чем говорю. А если Трамп не даст денег, то вообще никакой пенсии не будет", — отмечает Александр.

Переселенец Александр. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Переселенец Александр. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Анна назвала еще немного большую сумму. Девушка подчеркнула, что пожилые люди нуждаются в большом количестве лекарств, чтобы поддерживать здоровье.

"Для пенсионеров с их болезнями, то тысяч 8, пожалуй. У нас такие высокие цены сейчас на все базовое: коммуналка, продукты, лекарства. А ведь еще витамины нужны", — добавляет Анна.

Одесситка Анна Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Пенсия для комфортной жизни

В то же время, часть одесситов считает, что даже минимальная пенсия должна быть гораздо большей. Так, Наталья говорит, что она должна стартовать от 10 тысяч гривен.

"Хотя бы 10 тысяч, потому что пожилым людям сейчас очень тяжело. Нужно именно 10, я думаю, потому что 5 покрывают только минимальные потребности", — считает Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Галина Ивановна рассказывает, что живет на пенсию уже больше 20 лет. И без помощи родных не выжила бы, добавляет женщина.

"Трудно сказать, хотя бы тысяч 12. Коммунальные услуги очень дорогие, продукты все больше и больше стоят", — заключает Галина Ивановна.

Одесситка Галина Ивановна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Галина Ивановна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Последнее повышение пенсии в Украине было в марте этого года. Тогда она выросла на 8%, однако частично помогла пенсионерам. Хотя сегодня даже это повышение уже съела инфляция и цены продолжают расти. Если ситуация не изменится, то количество людей, живущих за чертой бедности в нашей стране, резко увеличится. Однако люди уверены, что пенсии можно сделать выше, если снизить доходы депутатов.

Ранее мы писали, что получение пенсионного удостоверения является важным шагом для пенсионеров в Украине.

Также мы рассказывали, что правительство планирует реформировать систему выплат пенсий для госслужащих и силовиков, ведь на их обеспечение государством тратится больше денег, чем на образование.

Одесса пенсионеры опрос социальная защита Новости Одессы пенсии соцвыплаты

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