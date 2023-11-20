Більшу частину нових ФОП на Одещині становлять жінки — аналітики
У 2023 році в Одеській області понад половину нових зареєстрованих підприємців становлять жінки. Станом на середину листопада цей показник становить 56,98%.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.
Наразі на півдні серед лідерів Миколаївська область, де відсоток зареєстрованих жінок-підприємниць становить 58,18%. За нею йдуть Одещина та Херсонщина.
Жінки-ФОП
Загалом від початку року жінки в Україні відкрили 154 тисячі нових ФОП та очолили понад 10 тисяч нових компаній. Найбільш помітно кількість підприємиць зросла від початку осені: так, наразі на жінок припадає 60% нових підприємців.
Однак, попри стрімке зростання жіночого підприємництва, частка жінок серед очільників компаній зростає не так швидко. В Одеській області лише 32,97% нових компаній очолили жінки, а у Миколаївській — 33,25%.
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