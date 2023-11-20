Більшу частину нових ФОП на Одещині становлять жінки — аналітики

Жінка працює на планшеті. Фото: pixabay

У 2023 році в Одеській області понад половину нових зареєстрованих підприємців становлять жінки. Станом на середину листопада цей показник становить 56,98%.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

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Наразі на півдні серед лідерів Миколаївська область, де відсоток зареєстрованих жінок-підприємниць становить 58,18%. За нею йдуть Одещина та Херсонщина.

Статистика нових ФОП в Україні. Фото: Опендатабот

Жінки-ФОП

Загалом від початку року жінки в Україні відкрили 154 тисячі нових ФОП та очолили понад 10 тисяч нових компаній. Найбільш помітно кількість підприємиць зросла від початку осені: так, наразі на жінок припадає 60% нових підприємців.

Однак, попри стрімке зростання жіночого підприємництва, частка жінок серед очільників компаній зростає не так швидко. В Одеській області лише 32,97% нових компаній очолили жінки, а у Миколаївській — 33,25%.

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Нагадаємо, в Україні з 1 грудня поточного року частково повернуться документальні податкові перевірки бізнесу. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада у другому читанні.

Також ми писали, що українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.