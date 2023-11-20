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Большую часть новых ФЛП на Одесчине составляют женщины — аналитики

20 ноября 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Большую часть новых ФЛП на Одесчине составляют женщины — аналитики
Женщина работает на планшете. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 2023 году в Одесской области более половины новых зарегистрированных предпринимателей составили женщины. По состоянию на середину ноября этот показатель составляет 56,98%.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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На юге среди лидеров есть Николаевская область, где процент зарегистрированных женщин-предпринимателей составляет 58,18%. За ней следуют Одесская и Херсонская.

Статистика новых ФЛП в Украине. Фото: Опендатабот

Женщины-фопы

Всего с начала года женщины в Украине открыли 154 тысяч новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Наиболее заметно количество предпринимателей выросло с начала осени: так, на женщин приходится 60% новых предпринимателей.

Однако несмотря на стремительный рост женского предпринимательства доля женщин среди руководителей компаний растет не так быстро. В Одесской области только 32,97% новых компаний возглавили женщины, а в Николаевской — 33,25%.

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине с 1 декабря текущего года частично вернутся документальные налоговые проверки бизнеса. Соответствующий законопроект принял Верховная рада во втором чтении.

Также мы писали, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет Министров.

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