Одесу показали в аніме від Netflix, фото, відео

Кадр із серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія

Краєвиди Одеси з'явилися в японському анімаційному серіалі "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати" від Netflix. У центрі міста відбувається фінальна битва між героями мультфільму.

Про це повідомляє Одеська кінокомісія.

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Що відомо

У шостій серії епопеї можна побачити Одеський порт, Потьомкінські сходи, Оперний театр, пам'ятник Дюку де Рішельє і навіть Куликове поле. У цих локаціях відбувається битва між велетенськими людиноподібними роботами.

Про що серіал

"Гандам" — одна з найтриваліших і досі активних франшиз у жанрі аніме. Вона включає декілька десятків серіалів, повнометражних фільмів, відеоігор і коміксів.

Кадр з серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія

Кадр з серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія

Кадр з серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія

Дія відбувається у науково-фантастичному всесвіті майбутнього, де людство засвоює космос, а головною зброєю стали величезні бойові роботи різноманітних конструкцій. Основною темою більшості творів є війна, її жорстокість і травми, які вона наносить людям, втягненим у воєнні дії проти їхньої волі.

Нагадаємо, в Україні створили перший фентезі-світ. Також Netflix презентував трейлер другого сезону "Гри в кальмара".