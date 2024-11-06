Одесу показали в аніме від Netflix, фото, відео

Битва роботів під Дюком — Одесу показали у мультфільмі Netflix
Краєвиди Одеси з'явилися в японському анімаційному серіалі "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати" від Netflix. У центрі міста відбувається фінальна битва між героями мультфільму.
Про це повідомляє Одеська кінокомісія.
Що відомо
У шостій серії епопеї можна побачити Одеський порт, Потьомкінські сходи, Оперний театр, пам'ятник Дюку де Рішельє і навіть Куликове поле. У цих локаціях відбувається битва між велетенськими людиноподібними роботами.
Про що серіал
"Гандам" — одна з найтриваліших і досі активних франшиз у жанрі аніме. Вона включає декілька десятків серіалів, повнометражних фільмів, відеоігор і коміксів.
Дія відбувається у науково-фантастичному всесвіті майбутнього, де людство засвоює космос, а головною зброєю стали величезні бойові роботи різноманітних конструкцій. Основною темою більшості творів є війна, її жорстокість і травми, які вона наносить людям, втягненим у воєнні дії проти їхньої волі.
Нагадаємо, в Україні створили перший фентезі-світ. Також Netflix презентував трейлер другого сезону "Гри в кальмара".
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