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Битва роботів під Дюком — Одесу показали у мультфільмі Netflix

6 листопада 2024 10:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесу показали в аніме від Netflix, фото, відео
Кадр із серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Краєвиди Одеси з'явилися в японському анімаційному серіалі "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати" від Netflix. У центрі міста відбувається фінальна битва між героями мультфільму.

Про це повідомляє Одеська кінокомісія.

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Що відомо

У шостій серії епопеї можна побачити Одеський порт, Потьомкінські сходи, Оперний театр, пам'ятник Дюку де Рішельє і навіть Куликове поле. У цих локаціях відбувається битва між велетенськими людиноподібними роботами.

 Про що серіал

"Гандам" — одна з найтриваліших і досі активних франшиз у жанрі аніме. Вона включає декілька десятків серіалів, повнометражних фільмів, відеоігор і коміксів.

Битва роботів під Дюком — Одесу показали у мультфільмі Netflix - фото 1
Кадр з серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія
Битва роботів під Дюком — Одесу показали у мультфільмі Netflix - фото 2
Кадр з серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія
Битва роботів під Дюком — Одесу показали у мультфільмі Netflix - фото 3
Кадр з серіалу "Мобільний воїн Гандам: Реквієм відплати". Фото: Одеська кінокомісія

Дія відбувається у науково-фантастичному всесвіті майбутнього, де людство засвоює космос, а головною зброєю стали величезні бойові роботи різноманітних конструкцій. Основною темою більшості творів є війна, її жорстокість і травми, які вона наносить людям, втягненим у воєнні дії проти їхньої волі. 

Нагадаємо, в Україні створили перший фентезі-світ. Також Netflix презентував трейлер другого сезону "Гри в кальмара".

Netflix кіно мультфільми Японія Одеса

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