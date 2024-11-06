Одессу показали в аниме от Netflix, фото, видео

Кадр из сериала "Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия". Фото: Одесская кинокомиссия

Пейзажи Одессы появились в японском анимационном сериале "Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия" от Netflix. В центре города происходит финальное сражение между героями мультфильма.

Об этом сообщает Одесская кинокомиссия.

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Что известно

В шестой серии эпопеи можно увидеть Одесский порт, Потемкинскую лестницу, Оперный театр, памятник Дюку де Ришелье и даже Куликово поле. В этих локациях происходит битва между исполинскими человекоподобными работами.

О чем сериал

"Гандам" — одна из самых продолжительных и до сих пор активных франшиз в жанре аниме. Она включает в себя несколько десятков сериалов, полнометражных фильмов, видеоигр и комиксов.

Кадр из сериала "Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия". Фото: Одесская кинокомиссия

Кадр из сериала "Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия". Фото: Одесская кинокомиссия

Кадр из сериала "Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия". Фото: Одесская кинокомиссия

Действие происходит в научно-фантастической вселенной будущего, где человечество усваивает космос, а главным оружием стали огромные боевые работы различных конструкций. Основной темой большинства произведений является война, ее жестокость и травмы, которые она наносит людям, вовлеченным в военные действия против их воли.

Напомним, в Украине создали первый фэнтези-мир. Также Netflix представил трейлер второго сезона "Игры в кальмара".