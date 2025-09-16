Обстріли Миколаївщини: Кім розповів про загибель людини та нову тактику росіян

Обстріл Миколаєва. Фото ілюстративне: Миколаївська обласна державна адміністрація

На Миколаївщині минула ніч була неспокійною — росіяни обстріляли одну із громад, унаслідок цього загинув чоловік. Ворог дедалі частіше б’є по житлових будинках, а також активно застосовує FPV-дрони. Зміни у тактиці окупантів відчувають мирні мешканці.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріли Миколаївщини

Віталій Кім повідомив, що за минулу добу було біля десяти обстрілів. Росіяни вбили тракториста, який після зміни повертався.

"Якщо раніше вони били хаотично, зараз вони прицільно обстрілюють житлові будинки вночі під час комендантської години", — сказав він.

Загроза РСЗВ та FPV-дронів

За словами Кіма, обстріли з РСЗВ точково були з боку Кінбурнської коси, проте зараз їхня активність знизилася. Водночас регулярними залишаються артилерійські удари по Куцурубській та Очаківській громадах.

"Не думаю, що щось змінилося в тактиці та застосуванні зброї. Вони експериментують, навчають підрозділи, застосовують різне озброєння. Але від цього страждають цивільні люди", — зазначив Кім.

Очільник ОВА також підтвердив, що окупанти частіше застосовують FPV-дрони. За його словами основна проблема – це оптоволоконні дрони. З ними важче боротися, бо наші засоби РЕБ не завжди спрацьовують.

"Тепер вони намагаються діставати більше населених пунктів і тероризувати більшу кількість людей", — наголосив він.

Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ запустила по Україні 113 дронів, сили ППО знешкодили 89 з них. Також ми повідомляли, РФ атакувала Запоріжжя, є загиблий та постраждалі.