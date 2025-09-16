Обстрелы Николаевской области: Ким рассказал о гибели человека и новой тактике россиян

Обстрел Николаева. Фото иллюстративное: Николаевская областная государственная администрация

На Николаевщине прошлая ночь была неспокойной — россияне обстреляли одну из общин, в результате этого погиб человек. Враг все чаще бьет по жилым домам, а также активно применяет FPV-дроны. Изменения в тактике оккупантов чувствуют мирные жители.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Обстрелы Николаевщины

Виталий Ким сообщил, что за минувшие сутки было около десяти обстрелов. Россияне убили тракториста, который после смены возвращался.

"Если раньше они били хаотично, сейчас они прицельно обстреливают жилые дома ночью во время комендантского часа", — сказал он.

Угроза РСЗО и FPV-дронов

По словам Кима, обстрелы из РСЗО точечно были со стороны Кинбурнской косы, однако сейчас их активность снизилась. В то же время регулярными остаются артиллерийские удары по Куцурубской и Очаковской громадам.

"Не думаю, что что-то изменилось в тактике и применении оружия. Они экспериментируют, обучают подразделения, применяют различное вооружение. Но от этого страдают гражданские люди",— отметил Ким.

Глава ОВА также подтвердил, что оккупанты чаще применяют FPV-дроны. По его словам основная проблема — это оптоволоконные дроны. С ними труднее бороться, потому что наши средства РЭБ не всегда срабатывают.

"Теперь они пытаются доставать больше населенных пунктов и терроризировать большее количество людей", — подчеркнул он.

Напомним, мы писали, что ночью РФ запустила по Украине 113 дронов, силы ПВО обезвредили 89 из них. Также мы сообщали, РФ атаковала Запорожье, есть погибший и пострадавшие.