Україна
Бізнес на Миколаївщині — Кім пояснив, що лякає інвесторів

Бізнес на Миколаївщині — Кім пояснив, що лякає інвесторів

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 16:52
Оновлено: 16:52
Бізнес на Миколаївщині — Кім розповів про потенціал
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що бізнес не інвестує через близькість до фронту. Водночас за його словами, потенціал у Миколаївщини великий.

Про це Віталій Кім розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Бізнес на Миколаївщині

Близькість фронту та можливість російського вторгнення — це одна з ключових проблем щодо великих ризиків.  

"Не бачу можливості, що це вторгнення буде через річку Дніпро. Ситуація, яка зараз існує в нас, попри те, гроші, бізнес — це справа сувора, воно рахується по-іншому", — каже Кім.

За його словами, перевагами є портова інфраструктура та логістика. Крім того, Миколаївщина географічно є центром півдня України, що важливо для бізнесу.

Очільник ОВА зазначив, що великі інвестиції у регіон підуть вже після завершення війни.

"Я кажу про ті гроші, які дозволять півдню України стати драйвером економіки, тому я кажу про великі інвестиції, такі кластерні, які можуть закрити сегмент ринку, наприклад, півдня, по будівельних матеріалах", — каже Кім.

За його словами, Миколаївщина в 20 разів слабша за великі промислові міста, але є величезний потенціал.

"На кожен вкладений долар тут можна буде заробити більше, ніж деінде", — наголосив він.

 Кім додав, що необхідно прибрати ризики та створити умови, які бізнес прийме.

Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів про новий інструмент підтримки прифронтового бізнесу.

А нещодавно уряд України запровадив механізм покриття воєнних ризиків для підприємців, що дає можливість бізнесу отримати до 10 млн грн за знищене або пошкоджене майно.

війна Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім інвестиції
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
