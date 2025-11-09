Бізнес на Миколаївщині — Кім розповів про потенціал

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що бізнес не інвестує через близькість до фронту. Водночас за його словами, потенціал у Миколаївщини великий.

Про це Віталій Кім розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Бізнес на Миколаївщині

Близькість фронту та можливість російського вторгнення — це одна з ключових проблем щодо великих ризиків.

"Не бачу можливості, що це вторгнення буде через річку Дніпро. Ситуація, яка зараз існує в нас, попри те, гроші, бізнес — це справа сувора, воно рахується по-іншому", — каже Кім.

За його словами, перевагами є портова інфраструктура та логістика. Крім того, Миколаївщина географічно є центром півдня України, що важливо для бізнесу.

Очільник ОВА зазначив, що великі інвестиції у регіон підуть вже після завершення війни.

"Я кажу про ті гроші, які дозволять півдню України стати драйвером економіки, тому я кажу про великі інвестиції, такі кластерні, які можуть закрити сегмент ринку, наприклад, півдня, по будівельних матеріалах", — каже Кім.

За його словами, Миколаївщина в 20 разів слабша за великі промислові міста, але є величезний потенціал.

"На кожен вкладений долар тут можна буде заробити більше, ніж деінде", — наголосив він.

Кім додав, що необхідно прибрати ризики та створити умови, які бізнес прийме.

Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів про новий інструмент підтримки прифронтового бізнесу.

А нещодавно уряд України запровадив механізм покриття воєнних ризиків для підприємців, що дає можливість бізнесу отримати до 10 млн грн за знищене або пошкоджене майно.