Бизнес на Николаевщине — Ким объяснил, что пугает инвесторов

Бизнес на Николаевщине — Ким объяснил, что пугает инвесторов

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 16:52
обновлено: 16:52
Бизнес в Николаевской области — Ким рассказал о потенциале
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что бизнес не инвестирует из-за близости к фронту. В то же время, по его словам, потенциал у Николаевщины большой.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Бизнес на Николаевщине

Близость фронта и возможность российского вторжения — это одна из ключевых проблем относительно больших рисков.

"Не вижу возможности, что это вторжение будет через реку Днепр. Ситуация, которая сейчас существует у нас, несмотря на то, деньги, бизнес — это дело суровое, оно считается по-другому", — говорит Ким.

По его словам, преимуществами являются портовая инфраструктура и логистика. Кроме того, Николаевщина географически является центром юга Украины, что важно для бизнеса.

Глава ОВА отметил, что крупные инвестиции в регион пойдут уже после завершения войны.

"Я говорю о тех деньгах, которые позволят югу Украины стать драйвером экономики, поэтому я говорю о больших инвестициях, таких кластерных, которые могут закрыть сегмент рынка, например, юга, по строительным материалам", — говорит Ким.

По его словам, Николаевщина в 20 раз слабее крупных промышленных городов, но есть огромный потенциал.

"На каждый вложенный доллар здесь можно будет заработать больше, чем где-либо", — подчеркнул он.

Ким добавил, что необходимо убрать риски и создать условия, которые бизнес примет.

Напомним, председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказал о новом инструменте поддержки прифронтового бизнеса.

А недавно правительство Украины ввело механизм покрытия военных рисков для предпринимателей, что дает возможность бизнесу получить до 10 млн грн за уничтоженное или поврежденное имущество.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
