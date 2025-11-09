Бизнес в Николаевской области — Ким рассказал о потенциале

Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что бизнес не инвестирует из-за близости к фронту. В то же время, по его словам, потенциал у Николаевщины большой.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Бизнес на Николаевщине

Близость фронта и возможность российского вторжения — это одна из ключевых проблем относительно больших рисков.

"Не вижу возможности, что это вторжение будет через реку Днепр. Ситуация, которая сейчас существует у нас, несмотря на то, деньги, бизнес — это дело суровое, оно считается по-другому", — говорит Ким.

По его словам, преимуществами являются портовая инфраструктура и логистика. Кроме того, Николаевщина географически является центром юга Украины, что важно для бизнеса.

Глава ОВА отметил, что крупные инвестиции в регион пойдут уже после завершения войны.

"Я говорю о тех деньгах, которые позволят югу Украины стать драйвером экономики, поэтому я говорю о больших инвестициях, таких кластерных, которые могут закрыть сегмент рынка, например, юга, по строительным материалам", — говорит Ким.

По его словам, Николаевщина в 20 раз слабее крупных промышленных городов, но есть огромный потенциал.

"На каждый вложенный доллар здесь можно будет заработать больше, чем где-либо", — подчеркнул он.

Ким добавил, что необходимо убрать риски и создать условия, которые бизнес примет.

