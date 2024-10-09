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Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

9 жовтня 2024 18:39
Рвачова Анастасія - редактор
Як боротися з корупцією в Україні: одесити про скандал з головою Хмельницького МСЕК
Син голови Хмельницького МСЕК лежить на ліжку з готівкою. Фото: ДБР
Рвачова Анастасія - редактор

В Україні розгорівся скандал з головою Хмельницького МСЕК та її сином, вдома в яких правоохоронці знайшли понад шість мільйонів доларів та пʼять мільйонів гривень готівкою. Попередньо відомо, що ці гроші були "зароблені" незаконно, шляхом виписування фальшивих інвалідностей чоловікам, які прагнули уникнути мобілізації. Інцидент сколихнув всю Україну, адже в час, коли по кожній гривні люди збирають донати для бійців, хтось наживається на війні. 

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що потрібно робити з такими лікарями-корупціонерами. 

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Корупція в Україні — що кажуть люди

Абсолютна більшість людей шокована такими новинами. Одесити впевнені: ніхто не має права наживатися на людях, особливо під час війни. Зокрема, Валентина впевнена, що цю справу та усі подібні не можна спустити нанівець, а потрібно доводити до кінця як "приклад для інших". 

"Якщо їх відпускатимуть під заставу, ми не поборемо корупцію. Тільки саджати таких і надовго. Бо під заставу вийде — і далі буде брати та займатися незрозуміло чим", — каже Валентина.  

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Жінку підтримує й інша одеситка, яка наголошує на тому, що таких "багатіїв на крові" треба саджати на довічне, як державних зрадників. 

"Я навіть не знаю, що сказати. Це корупція. І таких людей потрібно тільки увʼязнювати. Іншого вибору просто не має бути", — додає Анастасія. 

Одеситка Анастасія. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Як подолати корупцію

Водночас частина містян розповідає, що вже втомилися від подібних корупційних новин. Так, на думку Малани, щоб це побороти, кожному потрібно почати з себе та не давати хабарів у лікарнях та інших державних установах. 

"Я моніторю новини постійно і вже спокійно ставлюся до таких новин, бо їх дуже багато. Але побороти такі випадки можна — в першу чергу потрібно почати з себе. Бо все йде маленькими кроками і ми можемо викорінити корупцію з країни, якщо будемо щось робити і обирати правильне оточення", — підкреслює Малана. 

Одеситка Малана. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Малана. Фото: Новини.LIVE

А от Тетяна зневірилася, що корупцію в Україні ще можна побороти. Як каже жінка, це явище вже "дуже сильно вкорінилося в менталітет" і від нього потрібно позбавлятися щонайменше декілька десятків років. 

"Я жахливо ставлюся до цієї ситуації. Як таке взагалі може бути під час війни? З ними треба боротися! Все зайшло дуже глибоко та далеко. І я навіть не знаю, що робити, аби це побороти", — підсумовує Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Справа родини Круп — лише один із багатьох корупційних скандалів навколо ухилення від мобілізації. І відбуваються вони в усіх регіонах України. У МОЗ вже закликали до масштабних перевірок МСЕКів на наявність підозрілої діяльності. Таке рішення позитивне і може бути гарним кроком у подоланні корупції!

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної (МСЕК) Тетяні Крупі.

Також ми писали, що у більшості скандалів зі МСЕКами справа до реального покарання не доходить. Усе завершується проведеннями експертизи. 

Одеса скандал українці корупція опитування Новини Одеси війна МСЕК

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