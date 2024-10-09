Как бороться с коррупцией в Украине: одесситы о скандале с главой Хмельницкого МСЭК

Сын председателя Хмельницкого МСЭК лежит на кровати с наличными. Фото: ГБР

В Украине разгорелся скандал с главой Хмельницкого МСЭК и ее сыном, дома в которых правоохранители нашли более шести миллионов долларов и пять миллионов гривен наличными. Предварительно известно, что эти деньги были "заработаны" незаконно путем выписки фальшивых инвалидностей мужчинам, которые стремились избежать мобилизации. Инцидент всколыхнул всю Украину, ведь в то время, когда по каждой гривне люди собирают донаты для бойцов, кто-то наживается на войне.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что нужно делать с такими врачами-коррупционерами.

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Абсолютное большинство людей в шоке от таких новостей. Одесситы уверены: никто не имеет права наживаться на людях, особенно во время войны. В частности, Валентина уверена, что это дело и все подобные нельзя спустить насмарку, а доводить до конца как "пример для других".

"Если их будут отпускать под залог, мы не поборем коррупцию. Только сажать таких и надолго. Потому что под залог выйдет — и дальше будет брать и заниматься непонятно чем", — говорит Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка, которая подчеркивает, что таких "богачей на крови" надо сажать на пожизненное, как государственных изменников.

"Я даже не знаю, что сказать. Это коррупция. И таких людей нужно только заключать в тюрьму. Другого выбора просто не должно быть", — добавляет Анастасия.

Одесситка Анастасия. Фото: Новини.LIVE

Как побороть коррупцию

В то же время часть горожан рассказывает, что уже устали от подобных коррупционных новостей. Да, по мнению Маланы, чтобы это побороть, каждому нужно начать с себя и не давать взятки в больницах и других государственных учреждениях.

"Я мониторю новости постоянно и уже спокойно отношусь к таким новостям, потому что их очень много. Но побороть такие случаи можно — в первую очередь нужно начать с себя. Потому что все идет маленькими шагами и мы можем искоренить коррупцию из страны, если будем что-то делать и выбирать правильное окружение", — подчеркивает Малана.

Одесситка Малана. Фото: Новини.LIVE

А вот Татьяна отчаялась, что коррупцию в Украине еще можно побороть. Как говорит женщина, это явление уже "очень сильно укоренилось в менталитете" и от него нужно избавляться по меньшей мере несколько десятков лет.

"Я ужасно отношусь к этой ситуации. Как такое вообще может быть во время войны? С ними надо бороться! Все зашло очень глубоко и далеко. И я даже не знаю, что делать, чтобы это побороть", — заключает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Дело семьи Круп — лишь один из многих коррупционных скандалов вокруг уклонения от мобилизации. И проходят они во всех регионах Украины. В Минздраве уже призывали к масштабным проверкам МСЭКов на наличие подозрительной деятельности. Такое решение позитивно и может быть хорошим шагом в преодолении коррупции!

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы.

Также мы писали, что в большинстве скандалов с МСЭКами дело до реального наказания не доходит. Все завершается проведением экспертизы.