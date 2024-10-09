Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами arrow

Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

9 октября 2024 18:39
Рвачова Анастасия - редактор
Как бороться с коррупцией в Украине: одесситы о скандале с главой Хмельницкого МСЭК
Сын председателя Хмельницкого МСЭК лежит на кровати с наличными. Фото: ГБР
Рвачова Анастасия - редактор

В Украине разгорелся скандал с главой Хмельницкого МСЭК и ее сыном, дома в которых правоохранители нашли более шести миллионов долларов и пять миллионов гривен наличными. Предварительно известно, что эти деньги были "заработаны" незаконно путем выписки фальшивых инвалидностей мужчинам, которые стремились избежать мобилизации. Инцидент всколыхнул всю Украину, ведь в то время, когда по каждой гривне люди собирают донаты для бойцов, кто-то наживается на войне.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что нужно делать с такими врачами-коррупционерами.

Читайте также:

Коррупция в Украине — что говорят люди

Абсолютное большинство людей в шоке от таких новостей. Одесситы уверены: никто не имеет права наживаться на людях, особенно во время войны. В частности, Валентина уверена, что это дело и все подобные нельзя спустить насмарку, а доводить до конца как "пример для других".

"Если их будут отпускать под залог, мы не поборем коррупцию. Только сажать таких и надолго. Потому что под залог выйдет — и дальше будет брать и заниматься непонятно чем", — говорит Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка, которая подчеркивает, что таких "богачей на крови" надо сажать на пожизненное, как государственных изменников.

"Я даже не знаю, что сказать. Это коррупция. И таких людей нужно только заключать в тюрьму. Другого выбора просто не должно быть", — добавляет Анастасия.

Одесситка Анастасия. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Анастасия. Фото: Новини.LIVE

Как побороть коррупцию

В то же время часть горожан рассказывает, что уже устали от подобных коррупционных новостей. Да, по мнению Маланы, чтобы это побороть, каждому нужно начать с себя и не давать взятки в больницах и других государственных учреждениях.

"Я мониторю новости постоянно и уже спокойно отношусь к таким новостям, потому что их очень много. Но побороть такие случаи можно — в первую очередь нужно начать с себя. Потому что все идет маленькими шагами и мы можем искоренить коррупцию из страны, если будем что-то делать и выбирать правильное окружение", — подчеркивает Малана.

Одесситка Малана. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Малана. Фото: Новини.LIVE

А вот Татьяна отчаялась, что коррупцию в Украине еще можно побороть. Как говорит женщина, это явление уже "очень сильно укоренилось в менталитете" и от него нужно избавляться по меньшей мере несколько десятков лет.

"Я ужасно отношусь к этой ситуации. Как такое вообще может быть во время войны? С ними надо бороться! Все зашло очень глубоко и далеко. И я даже не знаю, что делать, чтобы это побороть", — заключает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Дело семьи Круп — лишь один из многих коррупционных скандалов вокруг уклонения от мобилизации. И проходят они во всех регионах Украины. В Минздраве уже призывали к масштабным проверкам МСЭКов на наличие подозрительной деятельности. Такое решение позитивно и может быть хорошим шагом в преодолении коррупции!

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы.

Также мы писали, что в большинстве скандалов с МСЭКами дело до реального наказания не доходит. Все завершается проведением экспертизы.

Одесса скандал украинцы коррупция опрос Новости Одессы війна МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:53 Неизвестный предмет в метро Киева — полиция установила виновника происшествия

18:53 Опекунам отказывают в выезде за границу — в чем причина и что делать

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

18:31 Шевченко собирается решить давнюю проблему с торговлей футбольной атрибутикой

18:28 Кабмин запретил бронировать работников критических предприятий — до какой даты

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:27 Отключение света завтра — В Укрэнерго обратились к потребителям

18:16 В Украине вынесен один из первых приговоров за поджог военных авто

18:08 Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:01 Зарплата от 40 тыс. грн — где в Одессе платят такие ставки

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

18:53 Неизвестный предмет в метро Киева — полиция установила виновника происшествия

18:53 Опекунам отказывают в выезде за границу — в чем причина и что делать

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

18:31 Шевченко собирается решить давнюю проблему с торговлей футбольной атрибутикой

18:28 Кабмин запретил бронировать работников критических предприятий — до какой даты

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:27 Отключение света завтра — В Укрэнерго обратились к потребителям

18:16 В Украине вынесен один из первых приговоров за поджог военных авто

18:08 Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:01 Зарплата от 40 тыс. грн — где в Одессе платят такие ставки

17:48 Тревога об утечке хлора во Львове — власти отреагировали на слухи

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов