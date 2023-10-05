На Одещині збільшилася кількість ФОПів

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: pixabay

Одеська область поступово повертається до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За інформацією голови ОВА, кількість зареєстрованих ФОПів за 9 місяців року становила 3 444 особи.

У якій сфері найбільше підприємців

оптової та роздрібної торгівлі (42,8%);

інформації та телекомунікацій (10,3%);

операцій з нерухомим майном (5,9%);

сільського господарства (5,6%);

професійної, наукової та технічної діяльності (5,1%);

транспорту (5,0%);

промисловості (4,5%);

готельно-ресторанного господарства (3,7%);

адміністративного, допоміжного обслуговування (2,7%);

будівництва (2,7%).

Стан одеських аграріїв

За словами Кіпера, аграрії з початку 2023 року отримали 3,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку і розвиток бізнесу. Наразі вони на 5 місці серед інших регіонів країни. Загалом кошти отримало 996 агропідприємств Одещини. З них 806 стали учасниками державної програми "Доступні кредити 5-7-9", які отримали

3,36 млрд грн.

Нагадаємо, у Мінекономіки уточнили, на що ветерани планують спрямувати грантові гроші. Так йдеться про відкриття: кафе та кав'ярень, мініпекарень, приватного медкабінету, магазину б/у речей, відкритого парку атракціонів для дітей, дитячої ігрової кімнати, служби таксі.

Також ми писали, що на українському ринку праці в рамках урядової програми "єРобота" з'явиться 11 тисяч робочих місць. За рік держава вже видала грантів для тисяч підприємців на власний бізнес, який передбачає появу нових вакансій.