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Бізнес оживає: на Одещині збільшилася кількість зареєстрованих підприємців

5 жовтня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині збільшилася кількість ФОПів
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область поступово повертається  до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За інформацією голови ОВА, кількість зареєстрованих ФОПів за 9 місяців року становила 3 444 особи. 

У якій сфері найбільше підприємців

  • оптової та роздрібної торгівлі (42,8%);
  • інформації та телекомунікацій (10,3%);
  • операцій з нерухомим майном (5,9%);
  • сільського господарства (5,6%);
  • професійної, наукової та технічної діяльності (5,1%);
  • транспорту (5,0%);
  • промисловості (4,5%);
  • готельно-ресторанного господарства (3,7%);
  • адміністративного, допоміжного обслуговування (2,7%);
  • будівництва (2,7%).

Стан одеських аграріїв

За словами Кіпера, аграрії з початку 2023 року отримали 3,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку і розвиток бізнесу. Наразі вони на 5 місці серед інших регіонів країни. Загалом кошти отримало 996 агропідприємств Одещини. З них 806 стали учасниками державної програми "Доступні кредити 5-7-9", які отримали 
3,36 млрд грн.

Нагадаємо, у Мінекономіки уточнили, на що ветерани планують спрямувати грантові гроші. Так йдеться про відкриття: кафе та кав'ярень, мініпекарень, приватного медкабінету, магазину б/у речей, відкритого парку атракціонів для дітей, дитячої ігрової кімнати, служби таксі.

Також ми писали, що на українському ринку праці в рамках урядової програми "єРобота" з'явиться 11 тисяч робочих місць. За рік держава вже видала грантів для тисяч підприємців на власний бізнес, який передбачає появу нових вакансій.

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