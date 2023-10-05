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Бизнес оживает: на Одесчине увеличилось количество зарегистрированных предпринимателей

5 октября 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области увеличилось количество ФЛПов
Человек работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область постепенно возвращается к довоенному состоянию бизнеса. С начала 2023 года в регионе произошел абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По информации главы ОВА, количество зарегистрированных ФЛП за 9 месяцев года составило 3 444 человека.

В какой сфере больше всего предпринимателей

  • оптовой и розничной торговли (42,8%);
  • информации и телекоммуникаций (10,3%);
  • сделок с недвижимым имуществом (5,9%);
  • сельского хозяйства (5,6%);
  • профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%);
  • транспорта (5,0%);
  • промышленности (4,5%);
  • гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%);
  • административного, вспомогательного обслуживания (2,7%);
  • строительства (2,7%).

Состояние одесских аграриев

По словам Кипера, аграрии с начала 2023 года получили 3,9 млрд. грн. кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса. Пока они на 5 месте среди других регионов страны. В общей сложности средства получили 996 агропредприятий Одесчины. Из них 806 стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9", получивших 3,36 млрд. грн.

Напомним, в Минэкономики уточнили, на что ветераны планируют направить грантовые деньги. Так, говорится об открытии: кафе и кафе, мини-пекарен, частного медкабинета, магазина б/у вещей, открытого парка аттракционов для детей, детской игровой комнаты, службы такси.

Также мы писали, что на украинском рынке труда в рамках правительственной программы "єРобота" появится 11 тысяч рабочих мест. Через год государство уже выдало грантов для тысяч предпринимателей на собственный бизнес, который предполагает появление новых вакансий.

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