В Одесской области увеличилось количество ФЛПов

Человек работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: pixabay

Одесская область постепенно возвращается к довоенному состоянию бизнеса. С начала 2023 года в регионе произошел абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По информации главы ОВА, количество зарегистрированных ФЛП за 9 месяцев года составило 3 444 человека.

В какой сфере больше всего предпринимателей

оптовой и розничной торговли (42,8%);

информации и телекоммуникаций (10,3%);

сделок с недвижимым имуществом (5,9%);

сельского хозяйства (5,6%);

профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%);

транспорта (5,0%);

промышленности (4,5%);

гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%);

административного, вспомогательного обслуживания (2,7%);

строительства (2,7%).

Состояние одесских аграриев

По словам Кипера, аграрии с начала 2023 года получили 3,9 млрд. грн. кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса. Пока они на 5 месте среди других регионов страны. В общей сложности средства получили 996 агропредприятий Одесчины. Из них 806 стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9", получивших 3,36 млрд. грн.

Напомним, в Минэкономики уточнили, на что ветераны планируют направить грантовые деньги. Так, говорится об открытии: кафе и кафе, мини-пекарен, частного медкабинета, магазина б/у вещей, открытого парка аттракционов для детей, детской игровой комнаты, службы такси.

Также мы писали, что на украинском рынке труда в рамках правительственной программы "єРобота" появится 11 тысяч рабочих мест. Через год государство уже выдало грантов для тысяч предпринимателей на собственный бизнес, который предполагает появление новых вакансий.