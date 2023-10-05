В Одесской области увеличилось количество ФЛПов

Бизнес оживает: на Одесчине увеличилось количество зарегистрированных предпринимателей
Одесская область постепенно возвращается к довоенному состоянию бизнеса. С начала 2023 года в регионе произошел абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По информации главы ОВА, количество зарегистрированных ФЛП за 9 месяцев года составило 3 444 человека.
В какой сфере больше всего предпринимателей
- оптовой и розничной торговли (42,8%);
- информации и телекоммуникаций (10,3%);
- сделок с недвижимым имуществом (5,9%);
- сельского хозяйства (5,6%);
- профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%);
- транспорта (5,0%);
- промышленности (4,5%);
- гостинично-ресторанного хозяйства (3,7%);
- административного, вспомогательного обслуживания (2,7%);
- строительства (2,7%).
Состояние одесских аграриев
По словам Кипера, аграрии с начала 2023 года получили 3,9 млрд. грн. кредитных средств на поддержку и развитие бизнеса. Пока они на 5 месте среди других регионов страны. В общей сложности средства получили 996 агропредприятий Одесчины. Из них 806 стали участниками государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9", получивших 3,36 млрд. грн.
Напомним, в Минэкономики уточнили, на что ветераны планируют направить грантовые деньги. Так, говорится об открытии: кафе и кафе, мини-пекарен, частного медкабинета, магазина б/у вещей, открытого парка аттракционов для детей, детской игровой комнаты, службы такси.
Также мы писали, что на украинском рынке труда в рамках правительственной программы "єРобота" появится 11 тысяч рабочих мест. Через год государство уже выдало грантов для тысяч предпринимателей на собственный бизнес, который предполагает появление новых вакансий.