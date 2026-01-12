Відео
Бізнес закривається — Одещина серед лідерів по Україні

Бізнес закривається — Одещина серед лідерів по Україні

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 14:23
Банкрутства бізнесу на Одещині у 2025 році
Жінка в кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні за рік сотні компаній розпочали процедуру банкрутства. Складна економічна ситуація найбільше б’є по бізнесу в окремих регіонах. Одещина увійшла до п’ятірки областей із найбільшою кількістю таких справ. Загалом процеси припинення роботи торкнулися сотень підприємств по всій країні.

Про це повідомили в Опендатабот.

В Україні збанкрутіли сотні компаній
Рейтинг регіонів де збанкрутіли компанії. Фото: Опендатабот

Банкрутство компаній

У 2025 році 780 компаній в Україні розпочали процедуру судового банкрутства. Це близько 10% від усіх випадків припинення бізнесу, зафіксованих протягом року. Загалом через різні процедури закриття або зміни діяльності пройшли 8 191 компанія. Одещина опинилася серед регіонів-лідерів за кількістю банкрутств. В області відкрито 53 справи, що становить 6,8% від загальноукраїнського показника. Більше процедур зафіксовано лише в Києві, Запорізькій, Київській та Дніпропетровській областях.

Найчастіше неплатоспроможними ставали товариства з обмеженою відповідальністю — це 84% усіх випадків. Переважно банкрутували компанії з оптової торгівлі — 266 підприємств, а також аграрного сектору — 71 компанія. Далі йдуть операції з нерухомістю, будівництво та роздрібна торгівля. Лише у 48 випадках бізнес намагався відновити платоспроможність через процедуру санації — це менш як 1%.

Нагадаємо, ми повідомляли, що прифронтові громади звернулися до уряду, через тиск на бізнес. Також ми писали про те, в яких регіонах держава не компенсує бізнесу знищене майно.

Одеса рейтинг банкрут Одеська область Новини Одеси бізнес
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
