Україна
Бизнес закрывается — Одесчина среди лидеров по Украине

Бизнес закрывается — Одесчина среди лидеров по Украине

Дата публикации 12 января 2026 14:23
Банкротства бизнеса в Одесской области в 2025 году
Женщина в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине за год сотни компаний начали процедуру банкротства. Сложная экономическая ситуация больше всего бьет по бизнесу в отдельных регионах. Одесская область вошла в пятерку областей с наибольшим количеством таких дел. В целом процессы прекращения работы коснулись сотен предприятий по всей стране.

Об этом сообщили в Опендатабот.

Читайте также:
В Україні збанкрутіли сотні компаній
Рейтинг регионов где обанкротились компании. Фото: Опендатабот

Банкротство компаний

В 2025 году 780 компаний в Украине начали процедуру судебного банкротства. Это около 10% от всех случаев прекращения бизнеса, зафиксированных в течение года. Всего через различные процедуры закрытия или изменения деятельности прошли 8 191 компания. Одесская область оказалась среди регионов-лидеров по количеству банкротств. В области открыто 53 дела, что составляет 6,8% от общеукраинского показателя. Больше процедур зафиксировано только в Киеве, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях.

Чаще всего неплатежеспособными становились общества с ограниченной ответственностью — это 84% всех случаев. Преимущественно банкротились компании по оптовой торговле — 266 предприятий, а также аграрного сектора — 71 компания. Далее следуют операции с недвижимостью, строительство и розничная торговля. Только в 48 случаях бизнес пытался восстановить платежеспособность через процедуру санации — это менее 1%.

Напомним, мы сообщали, что прифронтовые громады обратились к правительству, из-за давления на бизнес. Также мы писали о том, в каких регионах государство не компенсирует бизнесу уничтоженное имущество.

Одесса рейтинг банкрот Одесская область Новости Одессы бизнес
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
