Скільки фірм, на які накладені санкції РНБО, працюють на Одещині

Суддівський молоток і табличка "Санкції". Фото: ілюстративне/Главком

Одеська область опинилася на другому місці за кількістю фірм, які наразі перебувають під санкціями Ради нацбезпеки і оборони. За цим показником регіон поступається тільки столиці.

Про це свідчать дані дослідження платформи Опендатабот.

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Що відомо

Найбільше підсанкційних компаній зареєстровано у Києві — 102. На другому місці Одеська область з 17 фірмами. Замикає трійку Львівщина — там діє 13 підприємств, на які накладені санкції.

Кількість підсанкційних фірм. Фото: Опендатабот

За даними аналітиків, більшість фірм займається оптовою торгівлею (понад 33%). Ще 10% — це будівельні компанії.

Зазначимо, що кожне друге підприємство зі списку перебуватиме під санкціями до 2027 року. На довічному терміні перебуває 28 компаній. Вийти із санкційного списку можна лише після відповідного рішення РНБО.

Нагадаємо, ВАКС конфіскував майно співачки Таїсії Повалій, щодо якої ввели санкції через її підтримку російської агресії. Також в Україні запровадили обмеження проти фізичних та юридичних осіб з РФ, Китаю та Ірану.