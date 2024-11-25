Сколько фирм, на которые наложены санкции СНБО, работают в Одесской области

Судейский молоток и табличка "Санкции". Фото: иллюстративное/Главком

Одесская область оказалась на втором месте по количеству фирм, которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны. По этому показателю регион уступает только столице.

Об этом свидетельствуют данные исследования платформы Опендатабот.

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Что известно

Больше всего подсанкционных компаний зарегистрировано в Киеве — 102. На втором месте Одесская область с 17 фирмами. Замыкает тройку Львовщина — там действует 13 предприятий, на которые наложены санкции.

Количество подсанкционных компаний. Фото: Опендатабот

По данным аналитиков, большинство фирм занимается оптовой торговлей (свыше 33%). Еще 10% — это строительные компании.

Отметим, что каждое второе предприятие в списке будет находиться под санкциями до 2027 года. На пожизненном сроке находятся 28 компаний. Выйти из санкционного списка можно только после решения СНБО.

Напомним, ВАКС конфисковал имущество певицы Таисии Повалий, в отношении которой ввели санкции из-за ее поддержки российской агрессии. Также в Украине были введены ограничения против физических и юридических лиц из РФ, Китая и Ирана.