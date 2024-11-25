Сколько фирм, на которые наложены санкции СНБО, работают в Одесской области

Бизнес под санкциями СНБО — Одесчина на втором месте
Одесская область оказалась на втором месте по количеству фирм, которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны. По этому показателю регион уступает только столице.
Об этом свидетельствуют данные исследования платформы Опендатабот.
Что известно
Больше всего подсанкционных компаний зарегистрировано в Киеве — 102. На втором месте Одесская область с 17 фирмами. Замыкает тройку Львовщина — там действует 13 предприятий, на которые наложены санкции.
По данным аналитиков, большинство фирм занимается оптовой торговлей (свыше 33%). Еще 10% — это строительные компании.
Отметим, что каждое второе предприятие в списке будет находиться под санкциями до 2027 года. На пожизненном сроке находятся 28 компаний. Выйти из санкционного списка можно только после решения СНБО.
Напомним, ВАКС конфисковал имущество певицы Таисии Повалий, в отношении которой ввели санкции из-за ее поддержки российской агрессии. Также в Украине были введены ограничения против физических и юридических лиц из РФ, Китая и Ирана.
Читайте Новини.LIVE!