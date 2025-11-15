Відео
Благодійний ярмарок запрацював в Одеській Кірсі — фоторепортаж

Дата публікації: 15 листопада 2025 12:20
Оновлено: 11:40
Ярмарок "Світло Мартина" в Одесі передасть 20% коштів ЗСУ
Ярмарок біля Одеської Кірхи. Фото: Новини.LIVE

В Одесі, у дворі Кірхи Святого Павла, стартував осінній ярмарок "Світло Мартина". Це давня європейська традиція, що поєднує доброту, взаємодопомогу та світло, яке передається від серця до серця.

Ярмарок відвідали й кореспонденти Новини.LIVE та зафільмували атмосферу біля Одеської Кірхи. 

Сповіщення про ярмарок
Оголошення про проведення ярмарку. Фото: Новини.LIVE
В'язані іграшки
В'язані іграшки, які продають на ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Шкатулки хендмей
Вироби ручної роботи. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок в Одесі

Осінній ярмарок "Світло Мартина" вже кілька років збирає одеситів у дворі Кірхи Святого Павла на Новосельського, 68. Тут змішуються аромати гарячих страв, музика, світло декоративних ліхтариків і доброчинність, яка стоїть у центрі події. Цього року організатори оголосили важливу ініціативу: 20% усіх отриманих коштів підуть на підтримку ЗСУ.

Павільон з напоями
Копченя та напої на ярмарку. Фото: Новини.LIVE
Мед в горщиках
Мед на прилавках ярмарка. Фото: Новини.LIVE

На відвідувачів чекають хендмейд від місцевих майстрів, осінній фудкорт із сезонними стравами, музика, теплі напої та щовечірні кінопокази просто неба. Атмосфера — затишна, домашня, така, що навіть у холодну погоду хочеться залишатися довше.

Благодійний ярмарок в Одесі
Хлопець купляє овочі-гриль. Фото: Новини.LIVE
Вінки хендмей
Вінки ручної роботи. Фото: Новини.LIVE

Свято Святого Мартина — що відомо

Свято Святого Мартина має глибоке коріння. У Європі його відзначають понад тисячу років. За легендою, Мартин був римським воїном, який розрізав свій плащ, щоб зігріти замерзлого незнайомця. Уночі йому наснився Христос, одягнений у ту саму половину плаща — так Мартин усвідомив силу милосердя й став символом добрих справ. Традиція ярмарків на його честь збереглася донині, нагадуючи, що світло починається з простого людського вчинку.

Власноруч виготовлені свічки
Свічки виготовлені вручну. Фото: Новини.LIVE
М'які іграшки
Павільйон з м'якими іграшками. Фото: Новини.LIVE

Саме тому організатори одеського ярмарку щороку додають благодійний компонент. У час війни допомога армії стала головною частиною свята. "Світло Мартина" поєднує стародавню традицію з теперішньою реальністю, перетворюючи атмосферний осінній ярмарок на велику справу.

Ярмарок працює до 16 листопада, щодня з 11:00 до 22:00. Вхід — вільний.

Мило хендмей
Ароматне мило на прилавках ярмарка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Європі вже починають готуватися до різдвяних ярмарок та фестивалів. Також ми писали, що директор департаменту промисловості Київської міської державної адміністрації ігнорує доручення щодо прозорої системи ярмарків

Одеса ЗСУ Одеська область ярмарки Новини Одеси підтримка
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
