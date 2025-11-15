Ярмарок "Світло Мартина" в Одесі передасть 20% коштів ЗСУ

Ярмарок біля Одеської Кірхи. Фото: Новини.LIVE

В Одесі, у дворі Кірхи Святого Павла, стартував осінній ярмарок "Світло Мартина". Це давня європейська традиція, що поєднує доброту, взаємодопомогу та світло, яке передається від серця до серця.

Ярмарок відвідали й кореспонденти Новини.LIVE та зафільмували атмосферу біля Одеської Кірхи.

Оголошення про проведення ярмарку. Фото: Новини.LIVE

В'язані іграшки, які продають на ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Вироби ручної роботи. Фото: Новини.LIVE

Ярмарок в Одесі

Осінній ярмарок "Світло Мартина" вже кілька років збирає одеситів у дворі Кірхи Святого Павла на Новосельського, 68. Тут змішуються аромати гарячих страв, музика, світло декоративних ліхтариків і доброчинність, яка стоїть у центрі події. Цього року організатори оголосили важливу ініціативу: 20% усіх отриманих коштів підуть на підтримку ЗСУ.

Копченя та напої на ярмарку. Фото: Новини.LIVE

Мед на прилавках ярмарка. Фото: Новини.LIVE

На відвідувачів чекають хендмейд від місцевих майстрів, осінній фудкорт із сезонними стравами, музика, теплі напої та щовечірні кінопокази просто неба. Атмосфера — затишна, домашня, така, що навіть у холодну погоду хочеться залишатися довше.

Хлопець купляє овочі-гриль. Фото: Новини.LIVE

Вінки ручної роботи. Фото: Новини.LIVE

Свято Святого Мартина — що відомо

Свято Святого Мартина має глибоке коріння. У Європі його відзначають понад тисячу років. За легендою, Мартин був римським воїном, який розрізав свій плащ, щоб зігріти замерзлого незнайомця. Уночі йому наснився Христос, одягнений у ту саму половину плаща — так Мартин усвідомив силу милосердя й став символом добрих справ. Традиція ярмарків на його честь збереглася донині, нагадуючи, що світло починається з простого людського вчинку.

Свічки виготовлені вручну. Фото: Новини.LIVE

Павільйон з м'якими іграшками. Фото: Новини.LIVE

Саме тому організатори одеського ярмарку щороку додають благодійний компонент. У час війни допомога армії стала головною частиною свята. "Світло Мартина" поєднує стародавню традицію з теперішньою реальністю, перетворюючи атмосферний осінній ярмарок на велику справу.

Ярмарок працює до 16 листопада, щодня з 11:00 до 22:00. Вхід — вільний.

Ароматне мило на прилавках ярмарка. Фото: Новини.LIVE

