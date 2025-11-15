Видео
Видео

Главная Одесса Благотворительная ярмарка заработала в Одесской Кирхе — фото

Благотворительная ярмарка заработала в Одесской Кирхе — фото

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 12:20
обновлено: 11:40
Ярмарка "Свет Мартина" в Одессе передаст 20% средств ВСУ
Ярмарка возле Одесской Кирхи. Фото: Новини.LIVE

В Одессе, во дворе Кирхи Святого Павла, стартовала осенняя ярмарка "Свет Мартина". Это давняя европейская традиция, объединяющая доброту, взаимопомощь и свет, который передается от сердца к сердцу.

Ярмарку посетили и корреспонденты Новини.LIVE и сняли атмосферу возле Одесской Кирхи.

Сповіщення про ярмарок
Объявление о проведении ярмарки. Фото: Новини.LIVE
В'язані іграшки
Вязаные игрушки, которые продают на ярмарке. Фото: Новини.LIVE
Шкатулки хендмей
Изделия ручной работы. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка в Одессе

Осенняя ярмарка "Свет Мартина" уже несколько лет собирает одесситов во дворе Кирхи Святого Павла на Новосельского, 68. Здесь смешиваются ароматы горячих блюд, музыка, свет декоративных фонариков и благотворительность, которая стоит в центре события. В этом году организаторы объявили важную инициативу: 20% всех полученных средств пойдут на поддержку ВСУ.

Павільон з напоями
Копчености и напитки на ярмарке. Фото: Новини.LIVE
Мед в горщиках
Мед на прилавках ярмарки на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Посетителей ждут хендмейд от местных мастеров, осенний фудкорт с сезонными блюдами, музыка, теплые напитки и ежевечерние кинопоказы под открытым небом. Атмосфера — уютная, домашняя, такая, что даже в холодную погоду хочется оставаться дольше.

Благодійний ярмарок в Одесі
Парень покупает овощи-гриль. Фото: Новини.LIVE
Вінки хендмей
Венки ручной работы. Фото: Новини.LIVE

Праздник Святого Мартина — что известно

Праздник Святого Мартина имеет глубокие корни. В Европе его отмечают более тысячи лет. По легенде, Мартин был римским воином, который разрезал свой плащ, чтобы согреть замерзшего незнакомца. Ночью ему приснился Христос, одетый в ту же половину плаща — так Мартин осознал силу милосердия и стал символом добрых дел. Традиция ярмарок в его честь сохранилась по сей день, напоминая, что свет начинается с простого человеческого поступка.

Власноруч виготовлені свічки
Свечи изготовлены вручную. Фото: Новини.LIVE
М'які іграшки
Павильон с мягкими игрушками. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому организаторы одесской ярмарки ежегодно добавляют благотворительный компонент. Во время войны помощь армии стала главной частью праздника. "Свет Мартина" сочетает древнюю традицию с нынешней реальностью, превращая атмосферную осеннюю ярмарку в большое дело.

Ярмарка работает до 16 ноября, ежедневно с 11:00 до 22:00. Вход — свободный.

Мило хендмей
Ароматное мыло на прилавках ярмарки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Европе уже начинают готовиться к рождественским ярмаркам и фестивалям. Также мы писали, что директор департамента промышленности Киевской городской государственной администрации игнорирует поручение о прозрачной системе ярмарок.

Одесса ВСУ Одесская область ярмарки Новости Одессы поддержка
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
