Ярмарка "Свет Мартина" в Одессе передаст 20% средств ВСУ

Ярмарка возле Одесской Кирхи. Фото: Новини.LIVE

В Одессе, во дворе Кирхи Святого Павла, стартовала осенняя ярмарка "Свет Мартина". Это давняя европейская традиция, объединяющая доброту, взаимопомощь и свет, который передается от сердца к сердцу.

Ярмарку посетили и корреспонденты Новини.LIVE и сняли атмосферу возле Одесской Кирхи.

Объявление о проведении ярмарки. Фото: Новини.LIVE

Вязаные игрушки, которые продают на ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Изделия ручной работы. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка в Одессе

Осенняя ярмарка "Свет Мартина" уже несколько лет собирает одесситов во дворе Кирхи Святого Павла на Новосельского, 68. Здесь смешиваются ароматы горячих блюд, музыка, свет декоративных фонариков и благотворительность, которая стоит в центре события. В этом году организаторы объявили важную инициативу: 20% всех полученных средств пойдут на поддержку ВСУ.

Копчености и напитки на ярмарке. Фото: Новини.LIVE

Мед на прилавках ярмарки на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Посетителей ждут хендмейд от местных мастеров, осенний фудкорт с сезонными блюдами, музыка, теплые напитки и ежевечерние кинопоказы под открытым небом. Атмосфера — уютная, домашняя, такая, что даже в холодную погоду хочется оставаться дольше.

Парень покупает овощи-гриль. Фото: Новини.LIVE

Венки ручной работы. Фото: Новини.LIVE

Праздник Святого Мартина — что известно

Праздник Святого Мартина имеет глубокие корни. В Европе его отмечают более тысячи лет. По легенде, Мартин был римским воином, который разрезал свой плащ, чтобы согреть замерзшего незнакомца. Ночью ему приснился Христос, одетый в ту же половину плаща — так Мартин осознал силу милосердия и стал символом добрых дел. Традиция ярмарок в его честь сохранилась по сей день, напоминая, что свет начинается с простого человеческого поступка.

Свечи изготовлены вручную. Фото: Новини.LIVE

Павильон с мягкими игрушками. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому организаторы одесской ярмарки ежегодно добавляют благотворительный компонент. Во время войны помощь армии стала главной частью праздника. "Свет Мартина" сочетает древнюю традицию с нынешней реальностью, превращая атмосферную осеннюю ярмарку в большое дело.

Ярмарка работает до 16 ноября, ежедневно с 11:00 до 22:00. Вход — свободный.

Ароматное мыло на прилавках ярмарки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Европе уже начинают готовиться к рождественским ярмаркам и фестивалям. Также мы писали, что директор департамента промышленности Киевской городской государственной администрации игнорирует поручение о прозрачной системе ярмарок.