Одещина готується до блекаутів — створять штаби реагування

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час наради. Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Росіяни постійно атакують критичну інфраструктуру України, зокрема під ударом енергетика. Через це в усіх областях можливі відключення світла або ж і повні блекаути. Щоб убезпечити населення від довготривалих вимкнень, на Одещині створять спеціальний штаб, який координуватиме дії міських служб у таких випадках.

Про це стало відомо під час візиту міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Підготовка до блекаутів

Під час робочої поїздки на Одещину міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів нараду з керівниками громад області, головою ОВА Олегом Кіпером, начальником Одеської МВА Сергієм Лисаком та головою ДСНС Андрієм Даником. Міністр зазначив, що за час війни громади вже мають досвід реагування на блекаути, але необхідно постійно відпрацьовувати взаємодію між службами — поліцією, ДСНС, комунальними підприємствами, енергетиками та мобільними операторами.

"Ми повинні забезпечити безпеку громадян під час ворожих обстрілів та можливих блекаутів", — підкреслив Клименко.

У разі тривалих відключень у кожному регіоні створять спеціальні штаби реагування. Особливу увагу приділили мобільному зв'язку під час блекаутів. Для стабільної роботи опорні вежі обладнають генераторами, що автоматично вмикатимуться при відключенні світла. Це дасть змогу людям викликати допомогу й залишатися на зв’язку.

Нарада з представниками на Одещині. Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак додав, що поліція посилить патрулювання в темну пору доби, а рятувальники — готові до розгортання мобільних пунктів підтримки.

"Головне — забезпечити людей світлом, теплом, зв’язком і можливістю отримати допомогу вчасно", — зазначив Лисак.

