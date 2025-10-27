Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Блекаути на Одещині — підготовка міста й області сьогодні

Блекаути на Одещині — підготовка міста й області сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:05
Оновлено: 12:28
Одещина готується до блекаутів — створять штаби реагування
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час наради. Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Росіяни постійно атакують критичну інфраструктуру України, зокрема під ударом енергетика. Через це в усіх областях можливі відключення світла або ж і повні блекаути. Щоб убезпечити населення від довготривалих вимкнень, на Одещині створять спеціальний штаб, який координуватиме дії міських служб у таких випадках.

Про це стало відомо під час візиту міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Реклама
Читайте також:

Підготовка до блекаутів

Під час робочої поїздки на Одещину міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів нараду з керівниками громад області, головою ОВА Олегом Кіпером, начальником Одеської МВА Сергієм Лисаком та головою ДСНС Андрієм Даником. Міністр зазначив, що за час війни громади вже мають досвід реагування на блекаути, але необхідно постійно відпрацьовувати взаємодію між службами — поліцією, ДСНС, комунальними підприємствами, енергетиками та мобільними операторами.

"Ми повинні забезпечити безпеку громадян під час ворожих обстрілів та можливих блекаутів", — підкреслив Клименко.

У разі тривалих відключень у кожному регіоні створять спеціальні штаби реагування. Особливу увагу приділили мобільному зв'язку під час блекаутів. Для стабільної роботи опорні вежі обладнають генераторами, що автоматично вмикатимуться при відключенні світла. Це дасть змогу людям викликати допомогу й залишатися на зв’язку.

На Одещині провели нараду щодо підготовки до блекаутів
Нарада з представниками на Одещині. Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак додав, що поліція посилить патрулювання в темну пору доби, а рятувальники — готові до розгортання мобільних пунктів підтримки.

"Головне — забезпечити людей світлом, теплом, зв’язком і можливістю отримати допомогу вчасно", — зазначив Лисак.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Міненерго розповіли, як готують енергосистему перед зимою. Також ми писали про те, чому різко змінюють графіки відключень світла.

МВС Одеса Одеська область Новини Одеси Ігор Клименко блекаут
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації