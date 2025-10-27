Одесская область готовится к блэкаутам - создадут штабы реагирования

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время совещания. Фото: Министерство внутренних дел Украины

Россияне постоянно атакуют критическую инфраструктуру Украины, в частности под ударом энергетика. Поэтому во всех областях возможны отключения света или же и полные блэкауты. Чтобы обезопасить население от длительных отключений, в Одесской области создадут специальный штаб, который будет координировать действия городских служб в таких случаях.

Об этом стало известно во время визита министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Реклама

Читайте также:

Подготовка к блэкаутам

Во время рабочей поездки в Одесскую область министр внутренних дел Игорь Клименко провел совещание с руководителями громад области, председателем ОГА Олегом Кипером, начальником Одесской МВА Сергеем Лысаком и председателем ГСЧС Андреем Даником. Министр отметил, что за время войны громады уже имеют опыт реагирования на блэкауты, но необходимо постоянно отрабатывать взаимодействие между службами — полицией, ГСЧС, коммунальными предприятиями, энергетиками и мобильными операторами.

"Мы должны обеспечить безопасность граждан во время вражеских обстрелов и возможных блэкаутов", — подчеркнул Клименко.

В случае длительных отключений в каждом регионе создадут специальные штабы реагирования. Особое внимание уделили мобильной связи во время блэкаутов. Для стабильной работы опорные башни оборудуют генераторами, которые будут автоматически включаться при отключении света. Это позволит людям вызвать помощь и оставаться на связи.

Совещание с представителями в Одесской области. Фото: Министерство внутренних дел Украины

Глава Одесской МВА Сергей Лысак добавил, что полиция усилит патрулирование в темное время суток, а спасатели — готовы к развертыванию мобильных пунктов поддержки.

"Главное — обеспечить людей светом, теплом, связью и возможностью получить помощь вовремя", — отметил Лысак.

Напомним, мы сообщали, что в Минэнерго рассказали, как готовят энергосистему перед зимой. Также мы писали о том, почему резко меняют графики отключений света.