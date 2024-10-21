Супер Суса помітили в одеському ТЦК — відео

Блогер "Супер Сус". Фото: @sssuper_sus

Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому популярний український блогер "Супер Сус" був помічений у Територіальному центрі комплектування в Одесі. Причини його візиту залишаються невідомими, оскільки ні сам блогер, ні представники ТЦК не прокоментували цю ситуацію.

Про це повідомили місцеві ЗМІ у понеділок, 21 жовтня.

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Хто такий "Супер Сус"

Супер Сус, справжнє ім'я якого Віталій Лушков, здобув популярність завдяки своїм провокаційним відео, які він знімає в покинутих підземних локаціях. Його контент часто викликає суперечки — він не боїться зануритися в брудну воду, пити пиво та створювати відео, які набирають мільйони переглядів. Завдяки таким активним діям, він заробив велику аудиторію — понад 1,4 мільйона підписників на YouTube. Його фотографії з брудним обличчям та пляшкою пива в руках стали основою для численних мемів у соціальних мережах.

Нагадаємо, що в Україні існують Telegram-канали, які поширюють інформацію про місця видачі повісток працівниками ТЦК та СП. Адміністраторів таких ресурсів будуть карати.

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