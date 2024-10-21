Супер Сусса заметили в одесском ТЦК — видео

Блоггер "Супер Сус". Фото: @sssuper_sus

Недавно в сети появилось видео, на котором популярный украинский блогер "Супер Сус" был замечен в Территориальном центре комплектования в Одессе. Причины его визита остаются неизвестными, поскольку ни сам блогер, ни представители ТЦК не прокомментировали эту ситуацию.

Об этом сообщили местные СМИ в понедельник, 21 октября.

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Кто такой "Супер Сус"

Супер Сус, настоящее имя которого Виталий Лушков, получил известность благодаря своим провокационным видео, которые он снимает в заброшенных подземных локациях. Его контент часто вызывает споры — он не боится погрузиться в грязную воду, пить пиво и создавать видео, набирающие миллионы просмотров. Благодаря таким активным действиям он заработал большую аудиторию — более 1,4 миллиона подписчиков на YouTube. Его фотографии с грязным лицом и бутылкой пива в руках стали основой для многочисленных мемов в социальных сетях.

Напомним, что в Украине существуют Telegram-каналы, распространяющие информацию о местах выдачи повесток работниками ТЦК и СП. Администраторов таких ресурсов будут наказывать.

Также мы писали, что житель Кременчуга Полтавской области отказался от военного призыва после прохождения ВЛК. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.