Блокада портів Одещини: як зміниться експорт і ціни

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Блокада портів Одещини вже впливає на український експорт і логістику. Щомісяця країна недоотримує близько мільярда доларів валютної виручки. Водночас прогнозується подорожчання овочів і фруктів восени. На ціни також можуть вплинути вартість пального та удари по складах і торговельних об’єктах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів економіст Олександр Савченко.

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Що відбувається з експортом

Через блокаду морських портів Україна не може вчасно вивозити значну частину врожаю. Водночас Савченко наголошує, що ці кошти не варто називати прямими втратами. Йдеться про валютну виручку, яку країна може отримати пізніше, якщо морський експорт відновиться.

"Ми не втратили, ми відклали отримання валютної виручки на певний період. Уявіть собі, завтра буде знята ця блокада і це зерно, яке не вдалося продати, почнемо продавати. Так, дійсно, ми не доотримуємо, за моїми розрахунками, трошки менше мільярда доларів від експорту через одеські порти на місяць", — пояснив економіст.

За його словами, ситуація створює додаткові проблеми для аграріїв. Частина виробників могла взяти кредити, розраховуючи на продаж урожаю, але через затримку експорту не отримала очікуваних доходів.

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"Це неотримана вчасно валютна виручка. І це треба враховувати, і Національному банку треба стимулювати кредитний механізм компенсації для аграріїв, які, очевидно, брали кредити, не продали вчасно своє зерно і не можуть отримати доходи для озимих і інших операцій", — зазначив Савченко.

Як порти впливають на ціни

Блокада морського експорту має вплив не лише на валютні надходження, а й на внутрішній ринок. Через неможливість вивезти частину врожаю більше продукції залишається всередині країни. За словами економіста, це може стримувати зростання цін на окремі товари.

"Блокування одеського конгломерату портів позитивно впливає на ціни. Тобто ми не можемо вивозити значну частину нашого врожаю і є у нас таким чином перевиробництво для внутрішнього споживання", — сказав він.

Водночас є й чинники, які можуть штовхати ціни вгору. Серед них — вартість пального та наслідки російських ударів по українській логістиці.

"Ціни на пальне, так, вони зростали, але в останні три дні знову намітилася тенденція до падіння цін на нафту. Якщо Трамп в черговий раз не ткне пальцем у небо і з Іраном дійдуть до якоїсь згоди, то ціни на нафту стрімко впадуть. А значить, впадуть і ціни на нафтопродукти", — пояснив Савченко.

Окремою проблемою залишаються удари по складах і торговельних об’єктах. Економіст вважає, що бізнес може перебудувати логістику та менше залежати від великих складів, однак це все одно матиме певну ціну.

Що подорожчає восени

Найбільше змін на споживчому ринку Савченко очікує через сезонність. Після завершення літа українці поступово переходять від вітчизняних овочів і фруктів до імпортної продукції. Це може позначитися на вартості товарів уже у вересні.

"Що точно не можна обійти — це сезонний фактор, і ми всі знаємо, що з закінченням літа ми починаємо, на жаль, споживати не наші овочі, фрукти, а імпортні. А тут обов’язково буде подорожчання, особливо овочевої групи, фруктової групи товарів", — зазначив економіст.

За його прогнозом, у вересні варто очікувати незначного підвищення цін на овочі та фрукти. Водночас кінцева вартість продуктів залежатиме одразу від кількох чинників — роботи портів, стану логістики, цін на пальне та ситуації на світовому ринку нафти.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія останніми місяцями значно посилила атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України. Найбільший тиск фіксують у Чорному морі, де ворог намагається ускладнити роботу морського коридору. Ситуація залишається складною, однак українські захисники продовжують оборону. Морський експорт повністю не зупинений.

Також Новини.LIVE писали, що російський Чорноморський флот фактично втратив можливість вільно діяти у Чорному морі. Більшість кораблів РФ не виходить у відкриту акваторію, а ракетні пуски росіяни проводять безпосередньо з гаваней. Водночас для Одеси та морського коридору залишаються серйозні загрози з боку авіації, ракет і безпілотників.