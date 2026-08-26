Блокада портов Одесской области: как изменятся экспорт и цены

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Блокада портов Одесской области уже сказывается на украинском экспорте и логистике. Ежемесячно страна недополучает около миллиарда долларов валютной выручки. В то же время прогнозируется подорожание овощей и фруктов осенью. На цены также могут повлиять стоимость топлива и удары по складам и торговым объектам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал экономист Александр Савченко.

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Что происходит с экспортом

Из-за блокады морских портов Украина не может своевременно вывозить значительную часть урожая. В то же время Савченко подчеркивает, что эти средства не стоит называть прямыми потерями. Речь идет о валютной выручке, которую страна может получить позже, если морской экспорт возобновится.

"Мы не потеряли, мы отложили получение валютной выручки на определенный период. Представьте себе, завтра эта блокада будет снята, и это зерно, которое не удалось продать, мы начнем продавать. Да, действительно, по моим расчетам, мы недополучаем чуть меньше миллиарда долларов от экспорта через одесские порты в месяц", — пояснил экономист.

По его словам, ситуация создает дополнительные проблемы для аграриев. Часть производителей могла взять кредиты, рассчитывая на продажу урожая, но из-за задержки экспорта не получила ожидаемых доходов.

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"Это не полученная вовремя валютная выручка. И это нужно учитывать, и Национальному банку нужно стимулировать кредитный механизм компенсации для аграриев, которые, очевидно, брали кредиты, не продали вовремя свое зерно и не могут получить доходы для посева озимых и других операций", — отметил Савченко.

Как порты влияют на цены

Блокада морского экспорта влияет не только на валютные поступления, но и на внутренний рынок. Из-за невозможности вывезти часть урожая больше продукции остается внутри страны. По словам экономиста, это может сдерживать рост цен на отдельные товары.

"Блокировка одесского конгломерата портов положительно влияет на цены. То есть мы не можем вывозить значительную часть нашего урожая, и у нас таким образом возникает перепроизводство для внутреннего потребления", — сказал он.

В то же время есть и факторы, которые могут подталкивать цены вверх. Среди них — стоимость топлива и последствия российских ударов по украинской логистике.

"Цены на топливо, да, они росли, но в последние три дня снова наметилась тенденция к падению цен на нефть. Если Трамп в очередной раз не укажет пальцем в небо и с Ираном придут к какому-то соглашению, то цены на нефть стремительно упадут. А значит, упадут и цены на нефтепродукты", — пояснил Савченко.

Отдельной проблемой остаются удары по складам и торговым объектам. Экономист считает, что бизнес может перестроить логистику и меньше зависеть от крупных складов, однако это всё равно будет иметь определённую цену.

Что подорожает осенью

Наибольшие изменения на потребительском рынке Савченко ожидает из-за сезонности. По окончании лета украинцы постепенно переходят от отечественных овощей и фруктов к импортной продукции. Это может отразиться на стоимости товаров уже в сентябре.

"Чего точно нельзя избежать — это сезонный фактор, и мы все знаем, что с окончанием лета мы начинаем, к сожалению, потреблять не наши овощи и фрукты, а импортные. А здесь обязательно будет подорожание, особенно в овощной и фруктовой группах товаров", — отметил экономист.

По его прогнозу, в сентябре следует ожидать незначительного повышения цен на овощи и фрукты. В то же время конечная стоимость продуктов будет зависеть сразу от нескольких факторов — работы портов, состояния логистики, цен на топливо и ситуации на мировом рынке нефти.

Как сообщали Новини.LIVE, в последние месяцы Россия значительно усилила атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины. Наибольшее давление фиксируется в Черном море, где враг пытается затруднить работу морского коридора. Ситуация остается сложной, однако украинские защитники продолжают оборону. Морской экспорт полностью не остановлен.

Также Новини.LIVE писали, что российский Черноморский флот фактически утратил возможность свободно действовать в Черном море. Большинство кораблей РФ не выходит в открытую акваторию, а ракетные пуски россияне проводят непосредственно из гаваней. В то же время для Одессы и морского коридора сохраняются серьезные угрозы со стороны авиации, ракет и беспилотников.