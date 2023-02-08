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Бойових кораблів рф в Чорному морі поменшало, втім рівень ракетних загроз високий

8 лютого 2023 11:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бойових кораблів рф в Чорному морі поменшало, втім рівень ракетних загроз високий
Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наразі в акваторії Чорного моря перебуває всього один ворожий корабель. Втім не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже бойові пуски можуть здійснюватись з пунктів базування.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

ВМС ЗСУ

  • В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, втім на бойовому чергуванні кораблів наразі немає;
  • в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети.

Попри те, що кількість ракетоносіїв в Чорному морі зменшилась, ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України знищили протягом минулої доби літак, гелікоптер та два дрони російських окупаційних військ. Крім того, були уражені два пункти управління підрозділами рф.

Також 7 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 900 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили вісім танків,15 бронемашин, чотири артилерійські системи. Про загальні втрати російської армії за час війни читайте в матеріалі

Додамо, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.

Тим часом на півночі Луганської області російські окупаційні війська найактивніше наступають у районі Кремінної. Там атаки загарбників відбуваються майже безперервно.

ФОТО DW

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