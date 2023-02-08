Боевых кораблей рф в Черном море стало меньше, впрочем, уровень ракетных угроз высок

Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги

В настоящее время в акватории Черного моря находится всего один вражеский корабль. Впрочем, не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь боевые пуски могут осуществляться из пунктов базирования.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

В Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, впрочем, на боевом дежурстве кораблей пока нет;

в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты.

Несмотря на то, что количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось, ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Успехи ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили за прошедшие сутки самолет, вертолет и два дрона российских оккупационных войск. Кроме того, были поражены два пункта управления подразделениями рф.

Также 7 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 900 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 15 бронемашин, четыре артиллерийские системы. Об общих потерях русской армии за время войны читайте в материале.

Добавим, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков.

Между тем, на севере Луганской области российские оккупационные войска наиболее активно наступают в районе Кременной. Там атаки захватчиков проходят почти непрерывно.

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