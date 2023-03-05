Боксер Ломаченко потрапив у черговий скандал: обійнявся з "другом Кадирова"

Василь Ломаченко відвідав бій UFC 285 у США

Український боксер під час чемпіонату боїв у змішаному стилі, що проходили у США де потрапив у черговий скандал. Камери зафіксували як Одеський боксер обіймається та фотографується з росіянином Ісламом Махачєвим, що підтримує російську агресію.

Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

"Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає у США порозважатись та пообійматись із росіянами. Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб подивитись чемпіонат UFC — бої у змішаному стилі. Під час однієї з перерв Ломаченко підійшов до росіянина Іслама Махачєва, приобійняв його та зробив спільне фото", — написав Сергій Стерненко.

Громадський активіст наголошує, що росіянин Іслам Махачєв підтримує агресію проти України, а відтак дружні обійми Ломаченка із ним, можна розцінювати теж як підтримку російської агресії проти України.

Стерненко обурений відсутністю реакції з боку СБУ. Він вважає, що це абсолютне знущання з нації, яка бореться за своє існування та максимальна зневага до усіх жертв цієї війни.

Нагадаємо, це вже не перший скандал за участю українського боксера. На початку грудня минулого року, на фоні скандальних обшуків у парафіян московського патріархату, боксер з Одещини Василь Ломаченко викладає фотографії, як він готує хліб у Києво-Печерській Лаврі.