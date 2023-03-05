Боксер Ломаченко попал в очередной скандал: обнялся со "другом Кадырова"

Боксер Ломаченко попал в очередной скандал: обнялся с "другом Кадырова"
Украинский боксер во время чемпионата боев в смешанном стиле, проходивших в США, попал в очередной скандал. Камеры зафиксировали как Одесский боксер обнимается и фотографируется с россиянином Исламом Махачевым, поддерживающим российскую агрессию.
Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко.
-
Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре
-
В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
-
Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
"Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC — бои в смешанном стиле. Во время одного из перерывов Ломаченко подошел к россиянину Исламу Махачева приобнял его и сделал общее фото", — написал Сергей Стерненко.
Общественный активист отмечает, что россиянин Ислам Махачев поддерживает агрессию против Украины, а потому дружеские объятия Ломаченко с ним можно расценивать тоже как поддержку российской агрессии против Украины.
Стерненко возмущен отсутствием реакции со стороны СБУ. Он считает, что это абсолютное издевательство над нацией, которая борется за свое существование и максимальное пренебрежение ко всем жертвам этой войны.
Напомним, это уже не первый скандал с участием украинского боксера. В начале декабря прошлого года, на фоне скандальных обысков у прихожан московского патриархата, боксер из Одесской области Василий Ломаченко выкладывает фотографии, как он готовит хлеб в Киево-Печерской Лавре.