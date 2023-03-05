Боксер Ломаченко попал в очередной скандал: обнялся со "другом Кадырова"

Василий Ломаченко посетил бой UFC 285 в США

Украинский боксер во время чемпионата боев в смешанном стиле, проходивших в США, попал в очередной скандал. Камеры зафиксировали как Одесский боксер обнимается и фотографируется с россиянином Исламом Махачевым, поддерживающим российскую агрессию.

Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

"Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC — бои в смешанном стиле. Во время одного из перерывов Ломаченко подошел к россиянину Исламу Махачева приобнял его и сделал общее фото", — написал Сергей Стерненко.

Общественный активист отмечает, что россиянин Ислам Махачев поддерживает агрессию против Украины, а потому дружеские объятия Ломаченко с ним можно расценивать тоже как поддержку российской агрессии против Украины.

Стерненко возмущен отсутствием реакции со стороны СБУ. Он считает, что это абсолютное издевательство над нацией, которая борется за свое существование и максимальное пренебрежение ко всем жертвам этой войны.

Напомним, это уже не первый скандал с участием украинского боксера. В начале декабря прошлого года, на фоне скандальных обысков у прихожан московского патриархата, боксер из Одесской области Василий Ломаченко выкладывает фотографии, как он готовит хлеб в Киево-Печерской Лавре.