Болгарський політик висловив претензії на частину Одещини

Болгарський ультраправий політик Костадін Костадінов. Фото: bgnes.bg

Лідер болгарської ультраправої проросійської партії "Відродження" Костадін Костадінов вважає, що Південна Бессарабія має стати частиною Болгарії. Свої претензії він обґрунтовує тим, що значну частку населення регіону складають болгари.

Про це заявив у Facebook сам політик.

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Що сказав Костадінов

Лідер партії заявив, що підтримує претензії обраного президента США Дональда Трама на Канаду й Панамський канал. Адже, на його думку, вони колись складали "одну країну". Так само, вважає Костадінов, до складу Болгарії мають увійти Північна Македонія та українська Південна Бессарабія.

"Україна розпадеться на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, яка виявилася неспроможною. Болгарія має висловити свої претензії на болгарську Бессарабію", — написав політик.

Зазначимо, що Південна Бессарабія в історичні часи ніколи не була частиною Болгарії. Регіон дійсно є багатонаціональним, але болгари не становлять більшості його населення.

Що відомо про політика

Костадін Костадінов з 1990-х років був членом різних болгарських ультраправих партій, а у 2014 році створив власну політичну силу під назвою "Відродження". Наразі вона має 35 місць у парламенті Болгарії та 3 місця в Європарламенті.

Костадінов та його партія відомі проросійськими та антиєвропейськими поглядами. Також вони виступають проти вакцинації та за заборону імміграції до країни. У 2022 році через виправдання російської агресії політику заборонили в'їзд до України.

Нагадаємо, на останніх парламентських виборах у Болгарії перемогу здобули проєвропейські сили. Вони виступають за продовження підтримки України. Також країна має намір укласти взаємну безпекову угоду з Україною.