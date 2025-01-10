Болгарский политик высказал претензии на часть Одесской области

Болгарский ультраправый политик Костадин Костадинов. Фото: bgnes.bg

Лидер болгарской ультраправой пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов считает, что Южная Бессарабия должна стать частью Болгарии. Свои претензии он обосновывает тем, что значительную долю населения региона составляют болгары.

Об этом заявил в Facebook сам политик.

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Что сказал Костадинов

Лидер партии заявил, что поддерживает претензии избранного президента США Дональда Трама на Канаду и Панамский канал. Ведь, по его мнению, они когда-то составляли "одну страну". Так же, считает Костадинов, в состав Болгарии должны войти Северная Македония и украинская Южная Бессарабия.

"Украина распадется на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу так называемой украинской государственности, которая оказалась несостоятельной. Болгария должна высказать свои претензии на болгарскую Бессарабию", — написал политик.

Отметим, что Южная Бессарабия в исторические времена никогда не была частью Болгарии. Регион действительно является многонациональным, но болгары не составляют большинства его населения.

Что известно о политике

Костадин Костадинов с 1990-х годов был членом различных болгарских ультраправых партий, а в 2014 году создал собственную политическую силу под названием "Возрождение". Сейчас она имеет 35 мест в парламенте Болгарии и 3 места в Европарламенте.

Костадинов и его партия известны пророссийскими и антиевропейскими взглядами. Также они выступают против вакцинации и за запрет иммиграции в страну. В 2022 году из-за оправдания российской агрессии политику запретили въезд в Украину.

Напомним, на последних парламентских выборах в Болгарии победу одержали проевропейские силы. Они выступают за продолжение поддержки Украины. Также страна намерена заключить взаимное безопасное соглашение с Украиной.