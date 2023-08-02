Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 серпня

В жінки болить голова. Фото: google

Сьогодні, 2 серпня, синоптики прогнозують в Одесі теплий день без опадів. Всім, метеочутливим людям слід бути обережним, адже очікується понижений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

2 серпня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.