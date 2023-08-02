Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 серпня

Болітиме голова та суглоби: якою буде погода в Одесі сьогодні
2 серпня 2023 06:30
В жінки болить голова. Фото: google
Сьогодні, 2 серпня, синоптики прогнозують в Одесі теплий день без опадів. Всім, метеочутливим людям слід бути обережним, адже очікується понижений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
2 серпня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.