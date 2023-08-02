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Болітиме голова та суглоби: якою буде погода в Одесі сьогодні

2 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 серпня
В жінки болить голова. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 2 серпня, синоптики прогнозують в Одесі теплий день без опадів. Всім, метеочутливим людям слід бути обережним, адже очікується понижений атмосферний тиск. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

2 серпня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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