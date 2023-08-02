Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 августа.

У женщины болит голова. Фото: google

Сегодня, 2 августа, синоптики прогнозируют теплый день в Одессе без осадков. Всем метео чувствительным людям следует быть осторожным, ведь ожидается пониженное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность — 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

2 августа по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.