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Будет болеть голова и суставы: какой будет погода в Одессе сегодня

2 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 августа.
У женщины болит голова. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 2 августа, синоптики прогнозируют теплый день в Одессе без осадков. Всем метео чувствительным людям следует быть осторожным, ведь ожидается пониженное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем ​​25-27°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
  • Влажность — 82%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

2 августа по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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