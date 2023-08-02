Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 августа.

Будет болеть голова и суставы: какой будет погода в Одессе сегодня
2 августа 2023 06:30
У женщины болит голова. Фото: google
Сегодня, 2 августа, синоптики прогнозируют теплый день в Одессе без осадков. Всем метео чувствительным людям следует быть осторожным, ведь ожидается пониженное атмосферное давление.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
- Влажность — 82%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
2 августа по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.