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Борг у 300 мільйонів: став відомий кредитний рейтинг Одеси

31 липня 2023 18:50
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Анна Мурадова
Редактор
Борг у 300 мільйонів: став відомий кредитний рейтинг Одеси
Вирахування кредитного рейтингу. Фото: Мінфін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Згідно з рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг", Одеса отримала оновлений та підтверджений довгостроковий кредитний рейтинг. Його оцінили на рівні uaAА- з прогнозом "у розвитку".

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Рейтинг uaAА- свідчить про дуже високу кредитоспроможність міста. Одеський рейтинг зумовлений ефективною політикою влади стосовно управління місцевим боргом та значним зниженням рівня боргового навантаження бюджету громади завдяки достроковим погашенням кредитів.

Що впливає на кредитний рейтинг міста

Для підтримки рівня кредитного рейтингу, Одеса має декілька сильних факторів, зокрема високий рівень бюджетної забезпеченості, зростання обсягів доходів бюджету громади та диверсифікацію господарського комплексу міста. 

Втім, є деякі обмежуючі фактори, такі як негативний вплив наслідків російської військової агресії проти України на фінансовий ринок та соціально-економічний розвиток окремих громад. Одесі потрібне додаткове фінансування, зокрема на відновлення міської інфраструктури та житлово-комунального господарства.

Кредитний рейтинг Одеси. Фото: Одеська міська рада
Кредитний рейтинг Одеси. Фото: Одеська міська рада

Борг Одеси перед банками

Місцевий борг бюджету Одеси станом на 1 січня 2023 року склав 992,7 млн грн (за трьома кредитними договорами). Втім, ситуація кардинально змінилась. Наразі місто має віддати 293 мільйони. 

Погашення боргу за 2023 рік. Фото: Одеська міська рада
Погашення боргу за 2023 рік. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, вперше за понад рік Національний банк України знизив облікову ставку. З 28 липня базова процентна ставка регулятора, від якої обліковуються всі останні ставки на фінансовому ринку, дорівнює 22%. Станом на 27 липня ця ставка дорівнювала ще 25%.

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