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Долг в 300 миллионов: стал известен кредитный рейтинг Одессы

31 июля 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Долг в 300 миллионов: стал известен кредитный рейтинг Одессы
Вычет кредитного рейтинга. Фото: Минфин
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Согласно рейтинговому агентству "Кредит-Рейтинг", Одесса получила обновленный и подтвержденный долгосрочный кредитный рейтинг. Его оценили на уровне uaAА- с прогнозом "в развитии".

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Рейтинг uaAА- свидетельствует об очень высокой кредитоспособности города. Одесский рейтинг обусловлен эффективной политикой власти по управлению местным долгом и значительным снижением уровня долговой нагрузки бюджета громады благодаря досрочным погашениям кредитов.

Что влияет на кредитный рейтинг города

Для поддержки уровня кредитного рейтинга Одесса имеет несколько сильных факторов, в том числе высокий уровень бюджетной обеспеченности, рост объемов доходов бюджета громады и диверсификацию хозяйственного комплекса города.

Впрочем, есть некоторые ограничивающие факторы, такие как негативное влияние последствий российской военной агрессии против Украины на финансовый рынок и социально-экономическое развитие отдельных громад. Одессе требуется дополнительное финансирование, в частности для восстановления городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Кредитный рейтинг Одессы Фото: Одесский городской совет
Кредитный рейтинг Одессы Фото: Одесский городской совет

Долг Одессы перед банками

Местный долг бюджета Одессы на 1 января 2023 года составил 992,7 млн грн (по трем кредитным договорам). Впрочем, ситуация кардинально поменялась. Теперь город должен отдать 293 миллиона.

Погашение долга за 2023 год. Фото: Одесский городской совет
Погашение долга за 2023 год. Фото: Одесский городской совет

Напомним, впервые за более чем год Национальный банк Украины снизил учетную ставку. С 28 июля базовая процентная ставка регулятора, от которой учитываются все последние ставки на финансовом рынке, равняется 22%. По состоянию на 27 июля эта ставка равнялась еще 25%.

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