Долг в 300 миллионов: стал известен кредитный рейтинг Одессы
Согласно рейтинговому агентству "Кредит-Рейтинг", Одесса получила обновленный и подтвержденный долгосрочный кредитный рейтинг. Его оценили на уровне uaAА- с прогнозом "в развитии".
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Рейтинг uaAА- свидетельствует об очень высокой кредитоспособности города. Одесский рейтинг обусловлен эффективной политикой власти по управлению местным долгом и значительным снижением уровня долговой нагрузки бюджета громады благодаря досрочным погашениям кредитов.
Что влияет на кредитный рейтинг города
Для поддержки уровня кредитного рейтинга Одесса имеет несколько сильных факторов, в том числе высокий уровень бюджетной обеспеченности, рост объемов доходов бюджета громады и диверсификацию хозяйственного комплекса города.
Впрочем, есть некоторые ограничивающие факторы, такие как негативное влияние последствий российской военной агрессии против Украины на финансовый рынок и социально-экономическое развитие отдельных громад. Одессе требуется дополнительное финансирование, в частности для восстановления городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Долг Одессы перед банками
Местный долг бюджета Одессы на 1 января 2023 года составил 992,7 млн грн (по трем кредитным договорам). Впрочем, ситуация кардинально поменялась. Теперь город должен отдать 293 миллиона.
Напомним, впервые за более чем год Национальный банк Украины снизил учетную ставку. С 28 июля базовая процентная ставка регулятора, от которой учитываются все последние ставки на финансовом рынке, равняется 22%. По состоянию на 27 июля эта ставка равнялась еще 25%.