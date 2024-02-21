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Борги одеситів за тепло зросли до 1,5 мільярду

21 лютого 2024 19:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Борги одеситів за тепло зросли до 1,5 мільярду
Людина рахує комунальні платежі. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Борг Одеси за теплопостачання наразі становлять понад одного мільярду гривень. Частина мешканців міста вже фігурує у судових процесах. 

Про це Новини.LIVE в ході засідання сесії міської ради.

Скільки мають сплатити одесити

За словами директорки КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової, у судах Одеси наразі розглядаються три тисячі судових справ щодо відшкодування заборгованості за теплопостачання. Загальна сума боргу мешканців міста за теплову енергію наближається до 1,5 мільярда гривень.

"Дехто самостійно платить після отримання судового позову, по декому ми передаємо матеріали до виконавчої служби. Все це веде до того, що боржник має сплатити не тільки борг перед нашим підприємством, а ще й судові витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від боргу", — зазначила Позднякова.

Борги одеситів за комунальні послуги

Станом на кінець січня одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень, а саме:

  • Електроенергія — 1.5 млрд грн;
  • водопостачання та водовідведення — 500 млн грн;
  • газопостачання — 200 млн грн;
  • за послуги з управління будинків — 355,6 млн грн.

Нагадаємо, з травня 2024 року в Україні почне працювати спрощена процедура призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів їхніх сімей тощо. Ініціатива спрямована на спрощення процесу отримання вигідних умов для тих, хто служив в армії, а також для їхніх близьких.

Також ми писали, що Влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.

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комунальні послуги
Одеса
суд
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штраф
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теплопостачання
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